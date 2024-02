(Riyad) Le fonds souverain saoudien (PIF) a annoncé mercredi un accord de « partenariat stratégique pluriannuel » avec le circuit de tennis masculin ATP, illustrant l’influence grandissante du royaume du Golfe dans le monde du sport.

Agence France-Presse

Ce partenariat marque « un engagement significatif commun pour améliorer le tennis mondial », ont indiqué les deux parties dans un communiqué conjoint, sans dévoiler le montant de l’accord.

Depuis 2021, le PIF a investi massivement dans plusieurs sports majeurs, comme le football avec l’achat du club de Premier League anglaise Newcastle United, le golf en créant le circuit LIV, rival du circuit nord-américain PGA (des négociations pour une fusion sont en cours).

Le riche fonds saoudien va devenir « le partenaire officiel du classement ATP », qui s’appellera désormais officiellement le PIF ATP Rankings, et sera associé « aux tournois ATP d’Indian Wells, Miami, Madrid, Pékin et aux Masters de fin d’année, en plus des Masters Next Gen, organisées à Jeddah jusqu’en 2027 », ont précisé le PIF et l’ATP.

« Notre partenariat stratégique avec le PIF marque un moment majeur pour le tennis. Il s’agit d’un engagement commun pour propulser l’avenir de ce sport », a déclaré Massimo Calvelli, PDG de l’ATP, cité dans le communiqué.

L’année dernière, le royaume avait accueilli son premier évènement du circuit ATP avec les finales Next Gen. Des matchs d’exhibition opposant Novak Djokovic à Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka à Ons Jabeur avaient également été organisés.

L’Arabie saoudite a par ailleurs nommé début janvier Rafael Nadal en tant qu’ambassadeur de la Fédération saoudienne de tennis.

Mais alors que l’Arabie saoudite était envisagée pour accueillir le Masters féminin de la WTA, les légendes Chris Evert et Martina Navratilova avaient appelé le mois dernier les patrons du tennis féminin à renoncer au projet, pointant le bilan de la monarchie pétrolière en matière de droits de la personne.

Le pays, qui accueille un Grand Prix de Formule 1, de Moto GP et le rallye-raid Dakar, a recruté ces dernières années à prix d’or des vedettes du ballon rond pour son championnat à l’image de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema et vise l’organisation de plusieurs grands évènements dans les années à venir, notamment la Coupe du monde de football en 2034.