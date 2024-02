Le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite a conclu une entente de commandite de cinq ans avec le circuit professionnel de tennis masculin, laquelle lui permettra notamment d’acquérir les droits sur le nom du classement mondial de l’ATP.

Howard Fendrich Associated Press

Il s’agit de la plus récente acquisition des Saoudiens dans le sport professionnel.

L’ATP avait déjà conclu un pacte avec le PIF pour que les Finales Next Gen de l’ATP – un tournoi qui regroupe les meilleurs tennismen âgés de 21 ans ou moins – soient présentées à Djeddah de 2023 à 2027.

L’entente annoncée mercredi permettra au PIF d’être visible en bordure du terrain aux Finales de l’ATP ainsi qu’à certains tournois, dont ceux d’Indian Wells, de Miami, de Madrid et de Pékin.

Pepperstone commanditait le classement mondial de l’ATP depuis 2022.

Le directeur des opérations de l’ATP, Massimo Calvelli, a déclaré que la nouvelle entente « est historique pour le tennis », et celle-ci pourrait être déterminante dans le développement du sport en Arabie saoudite.

L’univers du tennis est déchiré depuis un certain temps au sujet de sa position par rapport au PIF, à savoir s’il devrait ou non imiter le golf et plusieurs autres athlètes de renom qui ont fait le choix de s’entendre avec le puissant État du Moyen-Orient. L’Arabie saoudite est toujours dénoncée pour son traitement réservé aux droits des femmes et des homosexuels, notamment.