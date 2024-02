(Dubaï) L’ancien N.1 mondial britannique Andy Murray a annoncé mercredi qu’il ne devrait « probablement pas jouer au-delà de cet été », quelques minutes après son élimination du tournoi de Dubaï.

Agence France-Presse

Murray, 36 ans et aujourd’hui 67e au classement ATP, n’a remporté que deux de ses huit rencontres cette saison. Il a été battu mercredi au deuxième tour à Dubaï par le Français Ugo Humbert (6-2, 6-4).

Agacé par la question sur son avenir – « on me la pose après chaque match que je joue », a-t-il dit – il a indiqué qu’il n’aborderait plus le sujet jusqu’au moment « où il sera temps pour (lui) d’arrêter ».

PHOTO AMR ALFIKY, REUTERS Ugo Humbert

« Mais oui, je n’ai pas prévu de jouer plus longtemps après cet été », a rappelé l’Écossais.

Andy Murray, qui joue depuis 2019 avec une hanche en métal, a aussi indiqué qu’il aimerait disputer le tournoi de Roland-Garros fin mai, lui qui n’a plus foulé la terre battue parisienne depuis 2020.

Il y avait atteint la finale en 2016, perdue face à Novak Djokovic.

Durant les deux dernières saisons, il n’a cependant joué que 11 matchs sur cette surface.

Andy Murray a également indiqué avoir un œil sur les Jeux olympiques à Paris, qui se dérouleront après Wimbledon et là aussi à Roland-Garros, lui qui a été doublement sacré aux JO en 2012 et 2016.

« J’aime le tournoi » mais « pour bien figurer aux Jeux olympiques, il faut jouer des tournois et jouer des matchs sur terre battue ».

Ancien N.1 mondial entre 2016 et 2017, Murray a remporté 46 titres dans sa carrière, avec trois sacres en Grand Chelem : les Internationaux des États-Unis en 2012, et Wimbledon en 2013 et 2016. Il a également atteint à cinq reprises la finale des Internationaux d’Australie.

Mais son dernier trophée remonte à octobre 2019, au tournoi d’Anvers.