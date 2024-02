Tournoi de Dubaï Dabrowski et Routliffe accèdent aux quarts de finale du double

(Dubaï) La Canadienne Gabriela Dabrowski et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe ont accédé aux quarts de finale du tournoi de double féminin au tournoi de tennis de Dubaï, mercredi, après avoir disposé de la Chinoise Zhang Shuai et de la Kazakhe Anna Danilina 5-7, 6-2 et 10-6 au deuxième tour.