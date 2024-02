(Dubaï, Émirats arabes unis) La favorite Iga Swiatek a été battue 6-4 et 6-4 par la qualifiée russe Anna Kalinskaya en demi-finale des Championnats de Dubaï, vendredi.

Associated Press

La Polonaise a bousillé une avance de 4-2 à la première manche.

Kalinskaya méritait une troisième victoire de suite contre une joueuse du top 10, après des gains face à Coco Gauff et Jelena Ostapenko.

PHOTO AMR ALFIKY, REUTERS Anna Kalinskaya

« Physiquement, je me sens beaucoup mieux que l’an dernier et ça me rend très confiante, a dit Kalinskaya, 40e à la WTA. Je savais que si je ne restais pas à la fois calme et agressive, je serais facilement battue. Iga est une grande joueuse. »

Sa rivale samedi sera l’Italienne Jasmine Paolini, tombeuse de Sorana Cirstea, 6-2 et 7-6 (6).

Paolini a sauvé six balles de manche en deuxième manche.

« Je vous ai donné un peu de suspense à la fin », a déclaré l’Italienne de 28 ans en entrevue d’après-match, sur le terrain.

Victorieuse en un peu moins de deux heures face à la Roumaine, Paolini, 26e au monde, est à une victoire d’un deuxième titre.

Paolini a atteint le quatrième tour à Melbourne le mois dernier (sa meilleure performance en Grand chelem), avant de s’incliner en deux manches face à Kalinskaya.

Paolini accédera au top 20 pour la première fois dans le prochain classement de la WTA.

Son seul titre a été acquis en 2021 à Portoroz, en Slovénie.

En double, la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe ont perdu 6-4 et 6-4 en demi-finale, contre Storm Hunter et Katerina Siniakova.