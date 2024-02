Erin Routliffe et Gabriela Dabrowski

Dabrowski et Routliffe accèdent aux quarts de finale du double

(Dubaï) La Canadienne Gabriela Dabrowski et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe ont accédé aux quarts de finale du tournoi de double féminin au tournoi de tennis de Dubaï, mercredi, après avoir disposé de la Chinoise Zhang Shuai et de la Kazakhe Anna Danilina 5-7, 6-2 et 10-6 au deuxième tour.

La Presse Canadienne

Après avoir concédé la première manche, les deuxièmes têtes de série du tournoi ont riposté avec aplomb au deuxième set. Dabrowski et Routliffe ont préservé la seule balle de bris offerte à leurs adversaires, et elles ont converti deux de leurs six occasions.

Le duo a remporté 100 % de ses points avec sa première balle, incluant leur seul as du match, pour s’adjuger la troisième manche.

Dabrowski et Routliffe affronteront l’Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettonne Jelena Ostapenko en quarts de finale.

Il s’agira d’une reprise du duel survenu en demi-finales des Internationaux d’Australie le mois dernier, qui avait été remporté 7-5, 7-5 par Kichenok et Ostapenko.

La victoire de Dabrowski et Routliffe est un baume pour elles, après leur défaite contre les Russes Ekaterina Alexandrova et Irina Khromacheva survenue au deuxième tour du tournoi de Doha, au Qatar, la semaine dernière.