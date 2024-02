(Dubaï) Leylah Annie Fernandez a été évincée du tournoi de tennis féminin de Dubaï aux Émirats arabes unis, mardi, en subissant un revers en deux manches, 3-6 et 4-6, aux mains de l’Italienne Jasmine Paolini, 57e raquette mondiale au classement de la WTA.

La Presse Canadienne

La Québécoise âgée de 21 ans, qui pointe au 33e rang mondial, a éprouvé du mal aux balles de bris d’égalité. Son pourcentage de points gagnés au premier service a aussi été inférieur à celui de son adversaire âgée de 28 ans.

Jasmine Paolini affrontera dans un match de huitièmes de finale Maria Sakkari, de la Grèce, qui est huitième tête de série du tournoi.

Plus tôt cette semaine, Leylah Annie Fernandez et sa partenaire de jeu Oksana Kalashnikova, de la Géorgie, ont baissé pavillon devant l’Américaine Sofia Kenin et sa coéquipière russe Mirra Andreeva en lever de rideau du tournoi de double féminin de Dubaï.