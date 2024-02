PHOTO AURELIEN MORISSARD, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Karolina Muchova, qui fut finaliste aux Internationaux de France l’an dernier, a été opérée au poignet droit pour réparer une blessure qui l’incommodait depuis septembre.

Associated Press

« Après m’être blessée aux Internationaux des États-Unis et m’être soumise à une longue période de rééducation, j’ai appris qu’une intervention chirurgicale serait nécessaire. Je suis donc ici, fatiguée et triste, mais au moins je sais que tout rentrera bientôt dans l’ordre, a expliqué Muchova sur les réseaux sociaux mardi. L’opération a été un succès, et je vais tout faire pour pouvoir retourner rapidement sur le terrain. »

La Tchèque âgée de 27 ans est présentement classée 10e au monde. Elle a atteint sa première finale en Grand Chelem aux Internationaux de France en 2023, préservant une balle de match avant de vaincre Aryna Sabalenka en demi-finales. Elle s’est ensuite inclinée devant la favorite, la Polonaise Iga Swiatek, lors du match de championnat.

Muchova a accédé au carré d’as des Internationaux des États-Unis en septembre, avant de s’incliner devant l’éventuelle championne, l’Américaine Coco Gauff.