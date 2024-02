(Repentigny) Sylvain Bruneau, entraîneur et ancien chef du tennis féminin professionnel et de transition chez Tennis Canada, a été nommé président d’honneur des Internationaux de tennis junior de Repentigny, dont la 37e édition se tiendra du 25 au 31 août au parc Larochelle.

La Presse Canadienne

Les organisateurs de l’évènement ont annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse.

Pour Bruneau, il s’agit d’une rentrée au bercail, lui qui est natif de Repentigny. Et il savoure déjà cette association, qu’il juge tout à fait naturelle.

« Repentigny, c’est chez moi, mais c’est aussi un évènement international. Mes fonctions m’ont amené aux quatre coins de la planète au fil des années. Sans même savoir que je viens de Repentigny, les gens de partout m’ont parlé de ce tournoi, de leur expérience à Repentigny, de la portée de ce rassemblement annuel des meilleurs juniors au monde. À chaque fois, je ressens une immense fierté ! », a déclaré Bruneau dans le communiqué officiel.

Pour leur part, les organisateurs de l’évènement se disent très heureux de la venue de ce président d’honneur.

Selon Benoit Delisle, président de l’évènement, il s’agit d’un atout majeur pour le tournoi qui, bon an mal an, réunit plus de 120 des meilleures raquettes mondiales provenant d’une trentaine de pays.