(Montréal) Le Montréalais Gabriel Diallo a permis au Canada de prendre une avance de 1-0 dans son duel de qualifications de la Coupe Davis grâce à une victoire en deux manches de 6-4, 6-4 contre le Sud-Coréen Kwon Soonwoo, vendredi après-midi au stade IGA.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

Face à un rival que le capitaine canadien Frank Dancevic avait qualifié de dangereux, qui avait battu Félix Auger-Aliassime en coupe Davis en 2022 et qui avait grimpé jusqu’au 52e rang du classement mondial un an auparavant, le Montréalais de 22 ans a montré un peu de tout.

On l’a vu effectuer de nombreux services à la fois puissants et précis, qui l’ont aidé à amasser 11 as tout en ne commettant que deux doubles fautes.

On a aussi vu le géant de six pieds huit pouces se déplacer avec aisance et rapidité partout sur le court et récupérer des balles grâce à sa grande portée.

On a aussi vu qu’il pouvait être erratique, notamment du fond du court. Mais surtout la foule d’environ 2000 spectateurs a constaté que Diallo est un joueur qui pouvait être tenace.

On l’a remarqué lors du premier set, lorsqu’il a effacé un bris de service qu’il avait concédé un jeu plus tôt. Puis, il a joué le même tour à Kwon en deuxième manche.

Cette ténacité lui a aussi permis d’effacer un recul de 40-15 au service de Kwon lors du 10e jeu du deuxième set et d’inscrire quatre points consécutifs et mettre fin au match.

Un peu plus tard vendredi, Vasek Pospisil tentera de procurer une avance de 2-0 au Canada alors qu’il fera face à Hong Seongchan.

Kwon se donne l’avance

Kwon a été le premier à réaliser un bris de service lors du cinquième jeu, aidé par plusieurs erreurs du jeune montréalais.

Diallo a d’abord raté un smash relativement facile sur le premier point du jeu. Il a aussi laissé filer une balle de jeu avec un coup droit trop long puis a concédé une première chance de bris à son adversaire à la suite d’un autre coup droit erratique.

Deux volées de piètre qualité de Diallo ont ensuite permis à Kwon de se donner une avance de 3-2.

Mais Kwon n’a pas conservé cet avantage très longtemps. Le Sud-Coréen a commis deux doubles fautes, mais a aussi joué de malchance lorsque son coup droit a frappé le dessus du filet et est retombé de son côté du court sur une balle de bris.

Diallo s’est retrouvé devant deux autres balles de bris lors du huitième jeu, que Kwon a réussi à sauver.

Toutefois, le Montréalais n’a pas raté l’opportunité suivante, qui s’est présentée deux jeux plus tard.

Kwon a d’abord commis sa troisième double faute de la manche, puis a expédié un coup droit au-delà de la ligne de fond, pour donner la première manche à Diallo.