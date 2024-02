Diallo et Pospisil procurent une avance confortable au Canada

(Montréal) Les joueurs canadiens nous avaient prévenus en début de semaine : malgré un avantage marqué en leur faveur au classement mondial, se débarrasser des Coréens dans ce tour de phase de groupe de la Coupe Davis serait ardu. Il aura fallu une dure journée de labeur à Gabriel Diallo et Vasek Pospisil pour offrir à leur équipe une avance de 2-0.

Dès le premier match du programme double de vendredi, Gabriel Diallo s’est fait brasser par Soonwoo Kwon. Naguère 52e raquette mondiale, le Coréen se cachait derrière son rang actuel ; 700e au classement de l’ATP, Kwon a été tenace. Comme lorsqu’il a battu Félix Auger-Aliassime, il y a deux ans, dans le même contexte.

Diallo a remporté son match en deux manches identiques de 6-4, non sans peine, en près d’une heure et demie, appuyé par les 1829 spectateurs réunis à l’intérieur du stade IGA.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

« Selon moi, c’est une question de temps avant qu’il retrouve son classement, a admis le vainqueur après la rencontre au sujet de son adversaire. Il est très intelligent dans certains schémas, dans certaines phases de jeu. Sur des conditions comme ça, il peut être très dangereux. Je savais que ça allait être un match très compliqué, mais je savais que j’avais le soutien de la foule. »

Diallo a effectivement été soufflé par la foule montréalaise, au rendez-vous malgré un horaire loin d’être évident en ce vendredi après-midi dans le quartier Villeray.

Visiblement soulagé, le joueur de 22 ans a célébré la victoire en maintenant ses bras vers les néons du plafond presque aussi longuement que la durée totale de l’intégrale du premier Seigneur des anneaux. Il a ensuite fêté avec un geste d’arc à flèche, ou quelque chose comme, à l’instar de P. K. Subban dans les années où il était dans la course au trophée Norris.

« J’essaye de rester calme et serein. Parfois, les émotions prennent le dessus, surtout quand tu joues à la maison. Il y a tous mes amis, ma famille. Parfois, c’est difficile, mais je pense que c’est aussi important de montrer à l’adversaire que le public est présent et avec toi. »

Imparfait, mais gagnant

Diallo savait à quel point son match aurait pu lui glisser entre les doigts. Ça aurait pu déraper à différents moments.

Il a commencé tout en puissance, telle est son identité. Mais Kwon s’est montré extrêmement fiable tactiquement, grâce à des enchaînements simples et efficaces, surtout en retour de service.

Au filet, le Québécois format géant a été l’ombre de lui-même, ratant certaines touches simples, par manque de doigté ou de concentration. Seulement quatre de ses sept tentatives au filet se sont avérées payantes.

Même au service, Diallo a été moins mordant qu’à l’habitude. « Le service n’était pas incroyable, mais assez pour me donner une chance de rester dans le match quand je perdais par un bris. On dirait que les deux fois où je me suis fait briser, ça m’a relâché au service, mais aussi dans l’ensemble de mon jeu », a-t-il indiqué a posteriori, en pleine autoévaluation.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Diallo a été moins mordant qu’à son habitude au service.

Le grand serveur a gagné 63 % de ses points en première balle et 68 % en seconde. Néanmoins, les deux fois où il s’est fait briser par son rival, Diallo a immédiatement contre-attaqué avec un bris.

« Au tennis, le meilleur moment pour briser, c’est lorsque tu viens de te faire briser. Je sais qu’il peut baisser sa garde lorsque ça arrive et qu’un bris de service peut vraiment faire la différence. »

Cependant, « je suis convaincu que je peux mieux servir que ça », a-t-il affirmé.

Dans ce genre de format, toutefois, seul le cumulatif importe. Et après son match, le Canada avait les devants 1-0.

Deux en deux grâce à Pospisil

Comme son compatriote avant lui, Vasek Pospisil a trimé dur lors de son duel de simple contre Seongchan Hong.

Le Canadien avait perdu ses six derniers matchs et il a semblé embêté dès le début des hostilités. D’abord, les balles ne lui convenaient pas. Elles étaient mortes, a-t-il expliqué après sa victoire. Le jeu a été suspendu momentanément. Ensuite, chaque jeu au service était pénible. Peut-être à cause des balles.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Vasek Pospisil

Il a été brisé dès le troisième jeu de la rencontre par la 224e raquette mondiale. En première manche, seulement 57 % des premiers services de Capitaine Canada ont traversé dans le carré adverse.

Mais habitué à ce genre de rendez-vous, Pospisil a été combatif pour remporter la première manche 6-4. Son adversaire lui a offert la manche sur double faute.

Il fallait rester calme. Parce que même si j’étais en arrière 4-2, je me sentais bien dans chaque jeu. Vasek Pospisil

Le Canadien s’est rattrapé au cours du match. Cependant, il a été obligé de sortir quelques lapins de son chapeau pour ravir les amateurs présents pour cette rencontre qui ne traversera pas les décennies.

Le pourcentage de points remportés en première balle est grimpé jusqu’à 75 %. Habituellement, lorsque Pospisil sert bien, il est apte à protéger ses attaques.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE

Il l’a prouvé en renvoyant trois volées lors de l’échange ultime pour mettre fin au dilemme. « La volée a toujours été un point fort de mon jeu. Donc si je monte au filet, que je joue agressif et que je sers bien, j’ai de meilleures chances de gagner un match, parce que pour moi, c’est naturel de monter au filet quand j’ai des balles courtes », a affirmé l’expert du jeu en double.

La deuxième manche s’est conclue 6-3 et le Canada a pris les devants 2-0.

Ne reste qu’une seule victoire aux hommes de Frank Dancevic pour plier ce duel de phase de groupe.

Alexis Galarneau et Vasek Pospisil tenteront de fermer les livres ce samedi, dans le seul match de double au programme.

Pour le capitaine Frank Dancevic, cette avance était évidemment souhaitable, mais elle n’est pas insurmontable pour les Coréens. Son équipe refuse de se blottir dans le confort de son avance. Surtout pour un double qui, jure-t-il, s’annonce relevé : « Le double sera un match très difficile, même si on a une avance de 2-0, ça va être un match sérieux. Nous devrons être préparés et on veut essayer de gagner 3-0. »