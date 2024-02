Dès 2025 Le Masters de tennis de Paris sera déplacé à La Défense Arena

(Paris) Une page se tourne. Après 38 ans passés à Bercy, le Masters 1000 de Paris va déménager à partir de 2025, pour partir plus à l’ouest, dans la plus grande salle d’Europe à La Défense Arena, un déménagement devenu inévitable face aux exigences de plus en plus grandes de l’ATP, selon la FFT.