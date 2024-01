Internationaux d’Australie De New York à Melbourne, Sabalenka veut sa revanche sur Gauff

(Melbourne) Quatre mois et demi après la finale des Internationaux des États-Unis, retrouvailles avec des envies de « revanche » entre Aryna Sabalenka, N.2 mondiale et tenante du trophée à Melbourne, et Coco Gauff, N.4 mondiale et victorieuse à New York, dans le dernier carré des Internationaux d’Australie jeudi.