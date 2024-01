Aryna Sabalenka a perdu son père tragiquement en 2019. Elle avait 21 ans. Avant cette mort subite, la joueuse avait fait une promesse à son paternel : elle allait devenir numéro un mondial et tenante de deux titres majeurs à 25 ans. Elle avait déjà réalisé le premier objectif. Maintenant, la prophétie s’est complètement réalisée.

La Biélorusse a défendu son titre aux Internationaux d’Australie avec aplomb, samedi, face à Qinwen Zheng en deux manches de 6-3 et 6-2. Ça aura pris 73 minutes.

Probablement que depuis l’au-delà, papa Sabalenka a souri. Sa fille a livré la marchandise de brillante façon, comme elle seule sait le faire. La recette est toujours la même pour la deuxième joueuse au monde : puissance, adresse, risque et explosivité. Mais ça demeure efficace et de bon goût. Pourquoi changer une recette gagnante ?

« Il faut que je me retienne pour ne pas pleurer. Ce n’est pas vrai que je vais pleurer ! », a lancé vainqueure au centre du stade.

Celle qui est devenue une spécialiste dans l’art d’offrir des discours rigolos, touchants et mémorables a aussi voulu dédier sa victoire à sa famille, évidemment. « Je ne parle jamais de ma famille dans mes discours, mais je veux la remercier, même si elle ne va rien comprendre en anglais. Au pire, quelqu’un lui fera la traduction, a-t-elle ajouté en riant. Vous êtes ma plus grande inspiration. »

Bien entendu, Sabalenka était emballée par cet autre titre d’importance. Elle serrait le trophée comme s’il s’agissait de son propre nouveau-né.

Cependant, ce gain ne lui offrira pas le nombre de points nécessaires pour reprendre le premier rang mondial. Mais en vérité, le classement actuel de la championne n’est pas suffisamment représentatif de la qualité de son jeu. Elle a déjà été au sommet du monde en septembre 2023 et elle devrait toujours y être. N’en déplaise à Iga Swiatek, Sabalenka n’a pas d’égal en ce moment sur le circuit de la WTA.

La grande droitière a triomphé sans perdre une seule manche en Australie. Elle a disputé 24 manches et en a remporté 22 depuis le début de la nouvelle année.

Plus impressionnant encore, elle a atteint les demi-finales lors des six derniers tournois majeurs. Depuis Wimbledon 2021, cette statistique s’étire à huit demi-finales en 10 tournois. Ces données témoignent d’une constance digne d’une première de classe.

Match à sens unique

Vêtue d’un rouge vif, tigré comme le grand Woods et comme celui tatoué sur son avant-bras gauche, Sabalenka avait le couteau entre les dents dès l’entame de cette finale, qu’elle a commencée en lionne. Rien n’est joué d’avance dans le monde du sport, encore moins au tennis, mais les chances de l’emporter de son adversaire, jeune et plein de potentiel, étaient minces comme les cheveux d’un ange.

Zheng s’est présentée au stade Rod Laver avec un déficit d’expérience marqué. Elle concédait aussi à son adversaire presque cinq heures de jeu supplémentaires depuis le début de la quinzaine.

PHOTO LILLIAN SUWANRUMPHA, AGENCE FRANCE-PRESSE Zheng Qinwen

En forte ascension depuis la saison dernière, la joueuse de 21 ans a été bousculée dès le jeu initial. En quelques secondes, Sabalenka avait gagné son service. La championne en titre n’entendait pas à rire.

À peine le temps de faire cuire une rôtie et elle avait déjà un bris en poche. Le beurre d’arachides n’était même pas encore appliqué jusque dans les coins que Sabalenka avait déjà sauvé trois balles de bris au troisième jeu.

Tous les radars annonçaient un déluge de coups gagnants et une tempête de courte durée. Certains nostalgiques de la période estivale auraient même évoqué la proverbiale balade dans le parc.

Or, la 12e tête de série a refusé de subir l’humiliation à sa première finale Grand Chelem en carrière. Elle a rebondi, notamment grâce à son service. Très à plat sur son coup d’amorce, la Chinoise a réalisé six as au cours de la première manche, dont la majorité lorsqu’elle se battait pour rester en vie à 5-2.

Sabalenka n’a pu rivaliser avec son adversaire à ce chapitre, mais si elle a gagné la première manche en 33 minutes, c’est surtout grâce à son efficacité en première balle. Au total, 94 % des points disputés sur son premier service ont été à son avantage.

La progression de Sabalenka au service est époustouflante depuis 12 mois. Elle peut se fier encore davantage sur cette arme létale pour terrasser n’importe quel adversaire.

Auparavant, chaque lancer de balle était comme un lancer de dés. Son tableau était rempli d’as, mais aussi de doubles fautes. Son placement de balle est rendu magistral et ça a visiblement déstabilisé Zheng. La championne a conclu le match en ne commettant aucune double faute, en réalisant seulement trois as et en remportant 84 % de ses points en premier service. Le jour et la nuit avec sa finale contre Elena Rybakina il y a un an, où elle avait réalisé 17 as, sept doubles fautes et remporté 66 % de ses premiers services.

PHOTO ANDY WONG, ASSOCIATED PRESS Aryna Sabalenka

La progression de la deuxième raquette mondiale est impressionnante dans la mesure où même si elle traîne très peu de failles dans son jeu et son attitude, elle est assez douée et humble pour travailler sur ses faiblesses tout en accentuant ses principales qualités. Elle priorise présentement le placement à la puissance, sans toutefois renier sa vraie nature. Et ça donne un amalgame de coups et de possibilités lui permettant de gravir les échelons un titre à la fois.

Néanmoins, l’émotion et la fragilité la rendant faillible ont refait surface une seule fois au cours de la rencontre. C’était lors de jeu final. Sabalenka avait brisé Zheng deux fois dans la manche ultime, au jeu d’entrée et à 3-1. Le manque de constance et l’absence d’une tactique claire, malgré toute la volonté du monde et des enchainements au service ayant parfois surpris sa rivale, auront coulé la jeune finaliste. Mais elle aura tenu son bout jusqu’à la toute fin, en imposant à Sabalenka cinq balles de championnats. Au bout de plusieurs égalités, la Biélorusse a finalement mis un terme à ce match avec un croisé court gagnant.

Les leçons

Malgré une défaite sèche et une première finale dont peu de gens se souviendront d’ici une décennie, Zheng a prouvé de belles choses pendant cette quinzaine australienne.

La Chinoise a profité d’un tirage relativement avantageux, car elle n’a affronté aucune tête de série avant la finale, et des insuccès précoces de plusieurs têtes de série dans le haut du tableau, mais elle n’est pas arrivée en finale par hasard.

PHOTO LILLIAN SUWANRUMPHA, AGENCE FRANCE-PRESSE Zheng Qinwen

Son ascension est considérable depuis un an. Elle a remporté ses deux premiers titres en 2023, en plus d’atteindre les quarts de finale aux Internationaux des États-Unis. À pareille date l’année dernière, elle était au 28e rang. Lundi, elle intégrera le top 10 pour la première fois.

Le classement féminin est tellement volatile que rien ne le lui garantit un long séjour dans cette portion enviable du tableau, mais elle a les outils pour y faire son nid. Intelligente au service, ample en coup droit, efficace sur ses enchaînements et régulière en fond de terrain, la native de la province de Hubei, dans le sud-est de la Chine, sera la deuxième jeune joueuse la plus jeune du top 10, après Coco Gauff, 19 ans.

Son match ne s’est sans doute pas déroulé comme prévu, mais une finale n’est jamais complètement perdue si on en tire des leçons. Et contre la meilleure joueuse au monde, officieusement, elle n’a pu que grandir, malgré ses cinq pieds et 10 pouces.

« C’est ma première finale et je suis fatiguée, a-t-elle déclaré timidement au micro. Merci d’être venu me voir. Je suis convaincue qu’il y aura encore du bon tennis en moi dans les années à venir. »

Dans le cas de Sabalenka, ce triomphe en Océanie est peut-être la prémisse d’une grande saison. Avec la confiance ébranlée des autres joueuses du noyau dur du classement féminin, elle règne présentement comme une reine sur un monde qui pourrait être le sien bien longtemps, si elle le désire.