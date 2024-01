Dabrowski et Routliffe éliminées en demi-finale du double féminin

(Melbourne) La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire néo-zélandaise Erin Routliffe se sont inclinées 7-5 et 7-5 devant l’Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettonne Jelena Ostapenko en demi-finale du tournoi de double féminin des Internationaux de tennis d’Australie, vendredi.

La Presse Canadienne

Dabrowski et Routliffe étaient les quatrièmes têtes de séries, tandis qu’Ostapenko et Kichenok sont les 11es. Ces dernières croiseront le fer avec la Taïwanaise Hsieh Su-wei et la Belge Elise Mertens, deuxièmes têtes de séries, en finale dimanche.

La représentante de l’unifolié et sa coéquipière menaient 5-3 lors des deux manches, mais elles ont chaque fois été brisées deux fois de suite, perdant quatre jeux consécutifs.

Peu importe l’issue de la finale, ce sera le meilleur résultat d’Ostapenko en double féminin à Melbourne. Elle avait atteint les quarts de finale en 2020 en compagnie de Dabrowski.

Kichenok en était pour sa part à une troisième demi-finale en tournoi majeur, mais disputera une première finale.

Dabrowski et Routliffe sont les championnes en titre du double féminin aux Internationaux de tennis des États-Unis.