(Melbourne) La championne en titre Aryna Sabalenka a vengé sa défaite subie aux Internationaux des États-Unis contre Coco Gauff en l’emportant en deux manches en demi-finale jeudi, devenant ainsi la première joueuse depuis Serena Williams à pouvoir défendre son titre en finale des Internationaux d’Australie.

John Pye Associated Press

Sabalenka a attaqué le service de Gauff avec ces puissants retours et elle a décoché 33 coups gagnants, en route vers une victoire de 7-6 (2), 6-4 qui lui a permis de porter à 13 sa série de victoires à Melbourne Park.

« J’étais prête à tout ce soir, a dit Sabalenka. J’ai été en mesure de me concentrer sur moi-même. »

Elle affrontera en finale samedi la Chinoise Zheng Qinwen, qui a pris la mesure de Dayana Yastremska 6-4, 6-4.

Zheng, 12e tête de série, et l’Ukrainienne, qui pointe au 93e rang mondial, participaient aux demi-finales d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de leur carrière. C’est donc dire que la Chinoise âgée de 21 ans participera à sa première finale en tournoi majeur de sa carrière.

PHOTO LILLIAN SUWANRUMPHA, AGENCE FRANCE-PRESSE Zheng Qinwen

Zheng s’était inclinée devant la joueuse de la Biélorussie en quarts de finale des Internationaux des États-Unis l’an dernier, et il s’agissait de son meilleur résultat en Grand Chelem jusqu’ici. Elle participera à la finale une décennie après que la joueuse étoile chinoise Li Na eut remporté le titre australien.

« C’est incroyable ! Je suis super excitée d’avoir pu offrir une telle performance aujourd’hui et de me retrouver en finale », a déclaré Zheng après la rencontre.

De son côté, Sabalenka était de retour dans le carré d’as dans un cinquième tournoi majeur consécutif, une séquence qui s’était amorcée en Australie l’an dernier. Elle est la première joueuse à atteindre deux finales consécutives au premier tournoi du Grand Chelem de la saison depuis Williams en 2015, 2016 et 2017.

Gauff s’était présentée en demi-finales en étant invaincue jusqu’ici en 2024, après avoir gagné le tournoi d’Auckland, en Nouvelle-Zélande.

PHOTO ASANKA BRENDON RATNAYAKE, ASSOCIATED PRESS Coco Gauff

L’Américaine âgée de 19 ans connaissait une séquence de 12 victoires en tournois majeurs et tentait de devenir la première joueuse depuis la Japonaise Naomi Osaka en 2020-21 à gagner successivement les Internationaux des États-Unis et les Internationaux d’Australie.

Elle a trouvé une manière de battre la joueuse de la Biélorussie à New York en septembre l’an dernier pour s’adjuger son premier titre majeur, mais elle n’a pu trouver de faille dans le jeu de sa rivale – la seule du carré d’as qui comptait de l’expérience en demi-finales du tournoi australien – cette fois-ci.

Sabalenka a éventuellement converti sa deuxième balle de match, un as en plein milieu du terrain, pour sceller l’issue de la rencontre au bout d’une heure et 42 minutes de jeu.

Après la rencontre, Sabalenka a souligné la présence de nombreuses joueuses légendaires dans les gradins, dont Billie Jean King et Evonne Goolagong Cawley, qui célébrait le 50e anniversaire de sa conquête du titre aux Internationaux d’Australie.

« Je n’aurais jamais pu rêver de jouer devant vous, a admis Sabalenka. Merci pour tout ce que vous avez fait pour notre sport. C’est un privilège de jouer devant vous. »

En double, le vétéran joueur indien Rohan Bopanna et son partenaire australien Matthew Ebden ont atteint une deuxième finale consécutive en Grand Chelem, après avoir disposé du Chinois Zhang Zhizhen et le Tchèque Tomas Machac 6-3, 3-6 et 7-6 (7)

Les organisateurs du tournoi ont souligné que Bopanna et Ebden, dont l’âge combiné totalise 79 ans, deviendront le duo no 1 au monde le plus vieux de l’histoire du tennis.

PHOTO MICHAEL ERREY, AGENCE FRANCE-PRESSE Rajeev Ram (à gauche) et Joe Salisbury (2e à gauche) posent avec leur trophée. Ils ont battu Rohan Bopanna (2e à droite) et Matthew Ebden lors de la finale en double.

Bopanna et Ebden, qui sont classés au deuxième rang du double masculin, s’étaient inclinés devant Rajeev Ram et Joe Salisbury en finale des Internationaux des États-Unis, au mois de septembre.

En finale samedi, ils auront rendez-vous avec les Italiens Simone Bolelli et Andrea Vavassori.