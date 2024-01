(Melbourne) Devenue la cinquième joueuse issue des qualifications à s’inviter dans le dernier carré en Grand Chelem dans l’ère Open en Australie mercredi, l’Ukrainienne Dayana Yastremska a fait de la France sa terre d’adoption, sans oublier pour autant le sombre sort de sa nation en guerre.

Elodie SOINARD Agence France-Presse

Quelques jours après le début de l’invasion russe en Ukraine en février 2022, Yastremska, désormais 93e mondiale, a atteint la finale du tournoi de Lyon, avant de rester en France où elle a fréquenté plusieurs centres d’entraînement, contrainte à un exil forcé.

« Lyon, ça a été mon premier tournoi après que la guerre a éclaté. Je ne m’étais pas entraînée avant. On avait autre chose à penser. Quand on est arrivé en France avec ma sœur (Ivanna), on nous a accueillis très chaleureusement, se souvient-elle. J’étais bouleversée et je ne sais pas comment j’ai fait pour jouer comme ça et atteindre la finale. »

Depuis, l’Ukrainienne âgée de 23 ans a posé plusieurs fois ses valises, la dernière en date à Cagnes-sur-Mer, avec sa mère. Là, sur la Côte d’Azur, elle bénéficie d’un duo d’entraîneurs composé du Français Emmanuel Heussner et du Letton Marcis Garuts.

Son père multiplie quant à lui les allers-retours avec l’Ukraine, tout comme sa sœur et sa grand-mère.

« Solidité hallucinante »

« J’aime la France. Les conditions d’entraînement sont agréables… Mais je préfère quand même mon pays. J’aimerais pouvoir y retourner plus souvent », souffle la native d’Odessa.

« J’essaie toujours d’écrire quelque chose pour l’Ukraine, ou à propos de l’Ukraine. J’en fais ma mission : si j’ai des bons résultats, essayer de montrer à l’Ukraine que j’en suis très fière », explique encore Yastremska.

PHOTO TRACEY NEARMY, REUTERS Dayana Yastremska

Après son quart de finale victorieux mercredi (6-3, 6-4 contre Noskova), ses mots s’adressaient ainsi aux « combattants ukrainiens ». « Je suis très fier d’eux. Ils méritent tout notre respect », affirme-t-elle.

« Émotionnellement c’est compliqué. Je le vois quand il y a des appels téléphoniques, relève pour sa part Heussner auprès de l’AFP. Ils sont d’une solidité hallucinante, ils ont une force incroyable. »

Grimpée aux portes du top 20 à moins de 20 ans (2019), Yastremska restait sur deux saisons terminées hors du top 100 mondial.

Mi-2021, une suspension provisoire à son encontre après un contrôle antidopage positif avait été levée.

Sur les traces de Raducanu ?

Passée par les qualifications des Internationaux d’Australie, Yastremska a déjà joué et gagné huit matchs sur les courts du Melbourne Park. Elle a notamment fait chuter la Tchèque Marketa Vondrousova, N.7 mondiale et lauréate surprise de Wimbledon en 2023, au premier tour, et la Biélorusse Victoria Azarenka, ex-N. 1 mondiale aujourd’hui 22e, en huitièmes.

« J’ai senti qu’il se passait quelque chose, une sorte de souffle de confiance supplémentaire » après le premier match, témoigne Heussner.

« On ne s’attendait pas vraiment à ce qui se passe, mais on connaît son talent. Elle a une qualité de frappe énorme. Il y a ce truc qu’elle dégage, ce feu contrôlé. Elle a un côté champagne, et en même temps très mature. »

Avant la quinzaine australienne, Yastremska n’avait jamais dépassé les huitièmes de finale d’un Grand Chelem.

Elle rejoint donc désormais le cercle fermé des joueuses issues des qualifications ayant réussi à accéder au dernier carré, avec pour modèle ultime Emma Raducanu.

Aux Internationaux des États-Unis 2021, la jeune Britannique sortie des qualifications avait été jusqu’à réaliser l’exploit d’être sacrée à New York. Du jamais-vu.

PHOTO SETH WENIG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Emma Raducanu

Aux Internationaux d’Australie, jusque-là, une seule qualifiée avait atteint les demi-finales, il y a près d’un demi-siècle, l’Australienne Christine Dorey (en 1978).

« C’est sympa d’écrire l’histoire, je n’étais même pas née à cette époque-là », sourit Dayana Yastremska.