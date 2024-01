(Melbourne) Novak Djokovic a trimé dur pendant trois heures et 45 minutes avant de venir à bout de Taylor Fritz 7-6 (3), 4-6, 6-2 et 6-3, mardi, pour accéder au carré d’as des Internationaux de tennis d’Australie pour la 11e fois de sa carrière.

Simon Cambers Associated Press

Le premier jeu s’est poursuivi pendant 16 minutes, et la première manche s’est conclue au bout d’une heure et 24 minutes de jeu. En fin de compte, la séquence victorieuse de Djokovic, le favori, à Melbourne Park est maintenant de 33 matchs, un record qu’il partage avec Monica Seles.

Après la rencontre, Djokovic a admis qu’il avait été déstabilisé par moments jusqu’en troisième manche, environ.

« Il faut saluer son travail ; il a très bien joué, a noté Djokovic au sujet de Fritz. Son plan de match était très clair dans sa tête. Il était très incisif. Les premières manches m’ont donné beaucoup de fil à retordre.

« Puis, en troisième manche, les choses ont commencé à se replacer. J’ai commencé à avoir de meilleurs contacts avec la balle, à me sentir mieux sur le terrain. Au service, également. Je n’ai pas très bien servi au cours des deux premières manches, mais ç’a été beaucoup mieux lors des troisième et quatrième manches. »

Fritz a sauvé la première des 15 balles de bris offertes à son adversaire, un exploit face à l’un des meilleurs retourneurs de l’histoire du tennis moderne.

« J’ai manqué d’opportunisme, mais en fin de compte, je suis parvenu à le briser aux moments cruciaux, a expliqué le Serbe. J’ai augmenté mon niveau de jeu en milieu de troisième manche, et ce jusqu’au bout. »

PHOTO DAVID GRAY, AGENCE FRANCE-PRESSE Taylor Fritz

Pour sa part, Fritz a déclaré qu’il avait dû jouer son meilleur tennis pour préserver toutes les balles de bris offertes à Djokovic, mais a souligné que ce dernier revenait constamment à la charge.

« Il est si rapide. Il rate rarement un coup. Il ne donne que très peu de points (dans une rencontre) », a évoqué l’Américain.

« Il y a un point de rupture… Nous avions disputé deux manches, mais, ce que je veux dire, c’est qu’entre-temps j’avais l’impression d’en avoir joué quatre, a poursuivi Fritz. C’est difficile de conserver ce niveau de jeu pendant deux ou trois heures supplémentaires, surtout parce que nous ne sommes pas habitués de jouer à un tel niveau de manière fréquente. »

Le Serbe est invaincu en demi-finales et en finale aux Internationaux d’Australie, où il a décroché 10 de ses 24 titres du Grand Chelem en carrière.

PHOTO ALESSANDRA TARANTINO, ASSOCIATED PRESS Jannik Sinner et Andrey Rublev

Il affrontera en demi-finales l’Italien Jannik Sinner, qui a défait le Russe Andrey Rublev 6-4, 7-6 (4), 6-3 au petit matin, mercredi. Djokovic présente une fiche de 4-2 en carrière sur le circuit ATP contre Sinner, la quatrième tête de série du tournoi. Sinner a cependant remporté le dernier match entre eux, en demi-finales de la Coupe Davis, par la marque de 6-2, 2-6 et 7-5.

Sinner sera le seul demi-finaliste à ne pas avoir perdu la moindre manche depuis le début de la quinzaine australienne.

À 22 ans, le jeune Italien va disputer la deuxième demi-finale majeure de sa carrière, après celle de Wimbledon l’année dernière, perdue contre Djokovic.

Depuis, et jusqu’à la fin de l’année 2023, Sinner est le seul joueur à avoir réussi à battre le champion serbe. Même à deux reprises : au Masters, en phase de groupes, et en Coupe Davis. Entre les deux, il s’est incliné face au N.1 mondial en finale du Masters.

Sur la Rod Laver Arena mardi soir, Sinner n’est pas passé loin de laisser échapper sa première manche du tournoi, quand il a été mené 5 points à 1 dans le jeu décisif de la deuxième manche. Mais il a su gagner les six points suivants.

Comment s’y est-il pris ?

« Je ne sais pas… Mais j’adore jouer ce genre de moments, ces points sous pression, c’est pour ça que je m’entraîne, j’ai essayé de rester agressif », répond Sinner, match terminé peu avant 1 h 30 du matin.

Comment aborde-t-il sa demi-finale à venir vendredi contre Djokovic ?

« Je suis vraiment chanceux de jouer une nouvelle fois contre lui » même si « ça va être difficile, contre le N.1 mondial, qui a gagné quelquefois ici, dans un des plus grands tournois », sourit Sinner.

Avant Sinner, un seul joueur italien avait atteint le dernier carré à Melbourne : Matteo Berrettini il y a deux ans.

Avec l’Agence France-Presse