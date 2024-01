(Melbourne) La Biélorusse Aryna Sabalenka, N.2 mondiale et tenante du trophée, a rejoint la N.4 mondiale Coco Gauff dans le dernier carré des Internationaux d’Australie mardi, pour une reprise de la finale des Internationaux des États-Unis 2023, remportée par la jeune Américaine.

Agence France-Presse

À New York en septembre dernier, Gauff s’était imposée 2-6, 6-3, 6-3 en finale des Internationaux des États-Unis.

Pour s’offrir une revanche, Sabalenka a dominé en quart la N.11 mondiale Barbora Krejcikova 6-2, 6-3 en 71 minutes, quand Gauff a bataillé pendant plus de trois heures pour venir à bout de l’Ukrainienne Marta Kostyuk (37e) 7-6 (8/6), 6-7 (3/7), 6-2.

Sabalenka est ébouriffante depuis le début de la quinzaine australienne : elle n’a perdu que seize jeux en cinq rencontres et son match le plus long jusque-là n’a duré que 71 minutes. Le plus court ? 52 minutes, pour infliger un double 6-0 à la 33e joueuse mondiale, l’Ukrainienne Lesia Tsurenko, au troisième tour.

La Biélorusse de 25 ans a désormais atteint le dernier carré dans les six derniers tournois du Grand Chelem et les deux derniers Masters, depuis les Internationaux des États-Unis 2022.

À quoi attribue-t-elle sa régularité au plus haut niveau ? « À beaucoup de travail, j’ai travaillé dur la saison dernière et cette intersaison », répond-elle.

Plus tôt, Coco Gauff, qui s’est qualifiée pour sa première demi-finale en Australie en battant Marta Kostyuk, ne s’est attribué qu’un « C », note équivalente à « moyen ».

« Je pense que mon match ne vaut certainement pas mieux qu’un C, mais je suis fière de m’en être sortie, bien que n’ayant pas joué mon meilleur tennis », a déclaré Gauff.

PHOTO ALESSANDRA TARANTINO, ASSOCIATED PRESS Coco Gauff

Gauff, en très grande difficulté en coup droit, a fini par s’en sortir au bout d’un match décousu, truffé de part et d’autre de fautes directes : plus d’une centaine au total, une cinquantaine rien que dans la première manche.

« C’était très frustrant aujourd’hui, parce que je savais comment je devais jouer, mais je n’arrivais pas à le faire », a-t-elle analysé.

Menée 5 jeux à 1 dans la première manche, exposée à deux balles de manche en faveur de Kostyuk (à 5-2 et dans le bris d’égalité), l’Américaine de 19 ans a néanmoins viré en tête au bout de 1 h 16 min de match.

À l’inverse, elle n’a pas su conclure quand elle a servi pour le gain du match dans la deuxième manche, à 5-3, et a été poussée à une troisième manche décisive après un nouveau bris d’égalité, perdu cette fois.

Rapidement échappée 5-0, au service pour s’imposer, elle a échoué une nouvelle fois. Deux jeux plus tard, la troisième a été la bonne.

Avant la quinzaine australienne, Gauff plafonnait en huitièmes de finale à Melbourne.

En Grand Chelem, la voilà désormais sur une série de douze matchs gagnés consécutivement, après son sacre à New York en septembre dernier.

En 2024, elle est pour l’instant invaincue en dix matchs, après avoir conservé le titre à Auckland (Nouvelle-Zélande) début janvier.