(Melbourne) La championne en titre Aryna Sabalenka et la quatrième tête de série Coco Gauff ont aisément accédé aux quarts de finale des Internationaux de tennis d’Australie, dimanche.

Associated Press

Sabalenka (deuxième), qui a remporté son premier tournoi du Grand Chelem en Australie l’année dernière, a défait Amanda Anisimova (442e) 6-3 et 6-2, tandis que Gauff, qui a gagné son premier tournoi majeur lors des Internationaux des États-Unis en septembre, a vaincu Magdalena Frech (69e) 6-1 et 6-2.

Anisimova avait remporté quatre des cinq derniers duels face à Sabalenka, mais cette fois, l’Américaine n’a pas eu de réponse à la puissance de la Bélarusse, qui a cogné 18 coups gagnants.

« Je suis super heureuse avec mon niveau de jeu, heureuse d’avoir obtenu la victoire. C’est une adversaire coriace, a déclaré Sabalenka. J’adore l’ambiance ici, j’adore jouer devant vous. Je veux vraiment rester le plus longtemps possible et j’espère que nous pourrons obtenir [le titre] une fois de plus. »

Une pause forcée en raison de la pluie a freiné le momentum de Sabalenka à 4-1. Elle a toutefois rapidement retrouvé son rythme et s’est distancée de son adversaire en deuxième manche.

Elle affrontera maintenant la Russe de 16 ans Mirra Andreeva (47e) ou Barbora Krejcikova (11e) en ronde des huit.

Gauff a toutefois été la première femme à atteindre les quarts, s’imposant en 63 minutes contre Frech au Rod Laver Arena. Laver était d’ailleurs présent dans les estrades.

PHOTO ELOISA LOPEZ, REUTERS Coco Gauff

« Heureusement, quand je l’ai vu arriver, j’étais déjà bien en avance, a déclaré Gauff. J’ai entendu des applaudissements et je savais que ce n’était pas pour nous puisque ce n’était que la première manche. Mais merci d’être venu, c’est un honneur. »

Gauff croisera le fer avec Marta Kostyuk (37e), qui a eu le dessus 6-2 et 6-1 contre Maria Tomafeeva (170e).