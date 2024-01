(Melbourne) Novak Djokovic a vaincu Adrian Mannarino 6-0, 6-0 et 6-3, dimanche, atteignant les quarts de finale des Internationaux de tennis d’Australie tout en égalant une marque de Roger Federer en Grand Chelem.

Associated Press

Au cours d’un rare match en journée au Rod Laver Arena, le décuple champion du tournoi a frappé 31 coups gagnants et a signé la victoire en 1 h 44 pour accéder aux quarts d’un tournoi majeur pour une 58e fois, tout comme Federer.

Djokovic participera à la ronde des huit pour une 14e fois en Australie, au deuxième rang à égalité avec Rafael Nadal et John Newcombe.

Il a maintenant rendez-vous avec l’Américain Taylor Fritz (12e), qui a défait Stefanos Tsitsipas (septième) 7-6 (3), 5-7, 6-3 et 6-3. Le Grec avait atteint la finale, l’année dernière.

« Je pense que j’ai bien servi pendant tout le match et ça m’a gardé dans la course, a analysé Fritz, qui signait une première victoire contre un joueur du top 10 lors d’un tournoi du Grand Chelem. Puis à la fin, quand j’en avais vraiment besoin, j’ai atteint un autre niveau en jouant mon meilleur tennis pour l’emporter. »

Djokovic, qui a dû travailler fort lors des deux premières rondes, croit qu’il a retrouvé son rythme.

« Les deux premières manches sont parmi les meilleures que j’ai jouées depuis un moment, a commenté Djokovic, qui tente de remporter un 25e tournoi du Grand Chelem. J’ai bien joué du premier au dernier point. »

Mannarino (19e), 25 ans, a évité de subir le « triple bagel » — une défaite en trois manches identiques de 6-0 — au troisième set, mais il n’a fait que repousser l’inévitable.

Djokovic a avoué qu’il ne se sentait pas bien lors des premières rondes, mais a affirmé qu’il se portait mieux.

« Les dernières journées se sont bien déroulées, a-t-il dit. Ça va dans la bonne direction, du côté de la santé et du tennis. »

Sabalenka et Gauff passent

La championne en titre Aryna Sabalenka et la quatrième tête de série Coco Gauff ont aisément accédé aux quarts de finale des Internationaux de tennis d’Australie, dimanche.

PHOTO PAUL CROCK, AGENCE FRANCE-PRESSE Aryna Sabalenka

Sabalenka (deuxième), qui a remporté son premier tournoi du Grand Chelem en Australie l’année dernière, a défait Amanda Anisimova (442e) 6-3 et 6-2, tandis que Gauff, qui a gagné son premier tournoi majeur lors des Internationaux des États-Unis en septembre, a vaincu Magdalena Frech (69e) 6-1 et 6-2.

Anisimova avait remporté quatre des cinq derniers duels face à Sabalenka, mais cette fois, l’Américaine n’a pas eu de réponse à la puissance de la Bélarusse, qui a cogné 18 coups gagnants.

« Je suis super heureuse avec mon niveau de jeu, heureuse d’avoir obtenu la victoire. C’est une adversaire coriace, a déclaré Sabalenka. J’adore l’ambiance ici, j’adore jouer devant vous. Je veux vraiment rester le plus longtemps possible et j’espère que nous pourrons obtenir [le titre] une fois de plus. »

Une pause forcée en raison de la pluie a freiné le momentum de Sabalenka à 4-1. Elle a toutefois rapidement retrouvé son rythme et s’est distancée de son adversaire en deuxième manche.

Elle affrontera maintenant la Russe de 16 ans Mirra Andreeva (47e) ou Barbora Krejcikova (11e) en ronde des huit.

Gauff a toutefois été la première femme à atteindre les quarts, s’imposant en 63 minutes contre Frech au Rod Laver Arena. Laver était d’ailleurs présent dans les estrades.

PHOTO ELOISA LOPEZ, REUTERS Coco Gauff

« Heureusement, quand je l’ai vu arriver, j’étais déjà bien en avance, a déclaré Gauff. J’ai entendu des applaudissements et je savais que ce n’était pas pour nous puisque ce n’était que la première manche. Mais merci d’être venu, c’est un honneur. »

Gauff croisera le fer avec Marta Kostyuk (37e), qui a eu le dessus 6-2 et 6-1 contre Maria Tomafeeva (170e).