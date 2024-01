Djokovic, Sabalenka, Tsitsipas, Gauff et Sinner filent vers le 3 e tour

Agence France-Presse

(Melbourne) Djokovic passe l’obstacle Popyrin au deuxième tour

Novak Djokovic, en quête d’un 25e sacre inédit en Grand Chelem et d’un onzième à Melbourne, a écarté quatre balles de deux manches à un en faveur de l’Australien Alexei Popyrin (43e) avant de s’imposer 6-3, 4-6, 7-6 (7/4), 6-3 au deuxième tour des Internationaux d’Australie mercredi.

Dans la troisième manche, à 5 jeux à 4 sur son service, Djokovic s’est retrouvé mené 0-40, est revenu à hauteur, puis Popyrin s’est procuré une occasion de plus, en vain.

« J’ai eu de la chance dans ce jeu de m’en sortir », a estimé le N.1 mondial. « Il était le meilleur joueur dans les deuxième et troisième manches, et la dynamique s’est inversée dans le bris d’égalité ».

« Je n’ai pas joué mon meilleur tennis, je suis toujours à la recherche ma meilleure forme », a ajouté le Serbe de 36 ans, qui a passé plus de trois heures sur la Rod Laver Arena.

Au premier tour déjà, Djokovic avait été malmené pendant quatre heures, par le jeune qualifié croate Dino Prizmic, finalement battu 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 6-4. Il avait ensuite expliqué se sentir « un peu patraque » depuis quelques jours.

Quid de son poignet droit, douloureux en tout début de saison, alors qu’on l’a vu mercredi s’étirer la main dans la quatrième manche ?

Pour une place en huitièmes de finale, Djokovic affrontera l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (32e).

Sabalenka sans tarder

PHOTO DAVID GRAY, AGENCE FRANCE-PRESSE Aryna Sabalenka

Aryna Sabalenka, N.2 mondiale et tenante du trophée, et Jannik Sinner ont filé en trombe vers le troisième tour mercredi.

Deux heures pile pour ses deux premiers matchs : Sabalenka, championne sortante, ne s’éternise pas sur les courts du Melbourne Park dans cette édition 2024 pour l’instant.

Au deuxième tour, la Bélarusse de 25 ans n’a accordé que 67 minutes à la qualifiée tchèque Brenda Fruhvirtova, surclassée 6-3, 6-2.

Au premier tour, elle avait été encore plus économe de son temps en s’imposant en 53 minutes (6-0, 6-1 contre Seidel).

Sa prochaine adversaire, l’Ukrainienne Lesia Tsurenko, est prévenue.

Tsitsipas se qualifie pour le 3e tour dans la douleur

PHOTO EDGAR SU, REUTERS Stefanos Tsitsipas

Le Grec Stefanos Tsitsipas, tête de série N.7, s’est qualifié mercredi pour le troisième tour, à la faveur de sa difficile victoire contre l’Australien Jordan Thompson 4-6, 7-6 (8/6), 6-2, 7-6 (7/4).

S’il a passé seulement 51 % de ses premiers services, le Grec, finaliste à Melbourne l’an passé, a réussi 13 as contre cinq à son adversaire, 47e mondial, qui a eu plusieurs opportunités de s’emparer de la 4e manche.

« Ça a été un combat très dur, ce sont pour des moments comme cela qu’on aime jouer », a expliqué le joueur de 25 ans, qui a atteint à quatre reprises le dernier carré à Melbourne en six participations.

Au prochain tour, Tsitsipas affrontera le Français Luca Van Assche (79e), qui a battu l’Italien Lorenzo Musetti (28e) en cinq manches 6-3, 3-6, 6-7 (5/7), 6-3, 6-0.

Janik Sinner l’emporte contre Jesper de Jong

PHOTO ANDY WONG, ASSOCIATED PRESS Jannik Sinner

À la mi-journée, sous le toit de la Rod Laver Arena, alors qu’il pleuvait sur Melbourne, Sinner n’a laissé que six jeux au qualifié néerlandais Jesper de Jong, dominé 6-2, 6-2, 6-2 en moins de deux heures.

L’Italien de 22 ans, un des principaux outsiders du Grand Chelem australien, n’a pas eu à faire face à la moindre balle de bris. Il affrontera l’Argentin Sebastian Baez (29e) pour une place en huitièmes de finale.

Coco Gauff, N.4 mondiale et lauréate des Internationaux des États-Unis 2023, a rallié le troisième tour aux dépens de sa compatriote Caroline Dolehide (43e) 7-6 (7/2), 6-2. Une autre adversaire américaine l'attend : Alycia Parks (82e).

Coco Gauff passe au tour suivant

PHOTO MARTIN KEEP, AGENCE FRANCE-PRESSE Coco Gauff

L’Américaine Coco Gauff, N.4 mondiale et lauréate des Internationaux des États-Unis 2023, a maîtrisé sa compatriote Caroline Dolehide (43e) 7-6 (7/2), 6-2 en un peu moins de deux heures au deuxième tour mercredi.

Elle affrontera une autre Américaine, Alycia Parks (82e), pour une place en huitièmes de finale.

Gauff, qui avait creusé l’écart 4 jeux à 1, ne s’en est sortie qu’au jeu décisif à la première manche, après que Dolehide a même servi pour l’empocher, à 6-5.

« Ça a été vraiment dur », estime Gauff. « Je n’étais pas nerveuse aujourd’hui (mercredi), j’ai juste essayé de jouer du bon tennis. Si je pouvais revenir en arrière, j’essaierais de jouer des balles plus profondes et plus lourdes, comme je l’ai fait dans la deuxième manche ».

La jeune joueuse américaine, qui fêtera ses vingt ans au mois de mars, a idéalement lancé sa saison 2024 en conservant le titre à Auckland, en Nouvelle-Zélande, début janvier.

Monfils éliminé par Etcheverry

PHOTO LOUISE DELMOTTE, ASSOCIATED PRESS Gaël Monfils

Le Français Gaël Monfils a été éliminé au deuxième tour mercredi, battu par la tête de série N.30, l’Argentin Tomas Martin Etcheverry, 6-4, 6-4, 6-4.

Le vétéran de 37 ans s’est procuré cinq balles de bris, mais n’en a converti qu’une seule.

Au prochain tour, Etcheverry, quart de finaliste à Roland-Garros en 2023, affrontera soit le N.1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, soit l’Australien Alexei Popyrin.

Wozniacki stoppée au deuxième tour

PHOTO WILLIAM WEST, AGENCE FRANCE-PRESSE Caroline Wozniacki

Après Naomi Osaka et Angelique Kerber, toutes deux ex-N. 1 mondiales de retour de maternité et éliminées d’entrée à Melbourne, Caroline Wozniacki, sortie elle de trois ans et demi de retraite sportive l’été dernier après avoir eu deux enfants, a été stoppée au deuxième tour, par la qualifiée russe Maria Timofeeva 1-6, 6-4, 6-1.

« J’aimerais dire que je peux mettre ça sous le tapis, mais ça craint autant. Perdre aujourd’hui ou à l’époque, ça ne change pas vraiment », estime la Danoise de 33 ans. « Quand vous êtes compétiteur, vous voulez tout gagner. C’est décevant ».