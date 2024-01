Internationaux d’Australie La renaissance du tennis américain

En Australie, c’est le monde à l’envers. Non seulement en raison des fuseaux horaires et du décalage des saisons, mais parce qu’on semble aussi revenir dans le passé. Le tennis américain renaît, comme au plus fort des années 1990. Le talent est brut, les espoirs sont réels et le potentiel est immense. L’année 2024 sera celle des États-Unis.