Le finaliste de 2021 et 2022 Daniil Medvedev a remporté son match de premier tour 5-7, 6-2, 6-4, 1-0 (forfait) contre Térence Atmane, aux Internationaux d’Australie, lundi.

La Presse Canadienne

Avant de déclarer forfait en début de quatrième manche, Atmane menait 12-9 pour les as. Medvedev a profité de six de ses 19 balles de bris dans le match. De son côté, Atmane a brisé Medvedev à trois reprises.

Après une première manche d’une heure deux minutes, Tsefanos Tsitsipas a remporté 5-7, 6-1, 6-1, 6-3 son duel contre Zizou Bergs.

La septième tête de série a frappé 38 coups gagnants, contre 28 fautes directes. Bergs a cogné plus de coups gagnants, avec 52, mais aussi plus de fautes directes, avec 44.

Le jeune américain Ben Shelton a vaincu en trois manches de 6-2, 7-6 (2), 7-5 l’Espagnol Roberto Bautista Agut. Shelton a cogné 14 as et a tiré avantage de cinq balles de bris sur six.

Shelton a réussi 53 coups gagnants et a commis 40 fautes directes. L’Américain a gagné 71 % de ses points au filet.

Gauff passe facilement au 2e tour, Vondrousova éliminée

L’Américaine et championne en titre des Internationaux des États-Unis Coco Gauff a remporté son match de premier tour 6-3, 6-0 contre Anna Karolina Schmiedlova, aux Internationaux d’Australie, lundi.

PHOTO ASANKA BRENDON RATNAYAKE, ASSOCIATED PRESS Coco Gauff

« J’étais un peu nerveuse lors de la première manche, a déclaré Gauff. Je crois que j’ai bien fait en retour, et j’ai ensuite retrouvé mon service vers la fin du set. Quand je me sentais nerveuse à 3-3, je me suis dit que je me sentais bien et d’avoir du plaisir. Ça m’a aidé à me relaxer. »

Gauff affrontera sa compatriote américaine Caroline Dolehide au tour suivant.

La 19e tête de série Elina Svitolina a remporté de manière convaincante son duel de premier tour contre l’Australienne Taylah Preston. L’Ukrainienne a battu son adversaire 6-2, 6-2.

Svitolina a réussi deux as, sans commettre de double faute. Preston a également réalisé deux as, mais a commis cinq doubles fautes.

Malgré 60 % de réussite en première balle, soit 2 % de moins que Preston, Svitolina a dominé du côté des points remportés au premier service, avec 72 %, contre un faible 48 % pour l’Australienne.

Viktoriya Tomova sera l’adversaire de Svitolina en deuxième ronde.

De son côté, la championne en titre de Wimbledon Marketa Vondrousova a perdu son match d’entrée 6-1, 6-2 contre Dayana Yastremska.

Vondrousova a commis sept doubles fautes au cours du match. Son adversaire a profité de cinq de ses 10 balles de bris.

Ons Jabeur, cinquième tête de série, et Caroline Garcia, 16e tête de série, joueront en fin de programme pour conclure la soirée de lundi en Australie.

Jabeur jouera contre Yulia Starodubtsewa et Garcia aura rendez-vous avec Naomi Osaka, qui est de retour sur le circuit de la WTA après une absence pour donner naissance à son premier enfant. Osaka a remporté quatre tournois majeurs, dont deux titres en Australie.