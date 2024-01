(Melbourne) Novak Djokovic, en quête d’un 25e sacre inédit en Grand Chelem et d’un 11e à Melbourne, a été bousculé pendant quatre heures au premier tour des Internationaux de tennis d’Australie par le jeune qualifié croate Dino Prizmic, finalement battu 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 6-4 dimanche.

Agence France-Presse et Associated Press

On ne donnait pas cher de la peau de Prizmic, novice en Grand Chelem — pas encore né quand Djokovic y faisait ses premiers pas en 2005, à Melbourne aussi — quand le jeune Croate s’est fait masser la cuisse gauche après seulement cinq jeux.

Mais un bandage posé plus tard, Prizmic, aux faux airs de Holger Rune, a progressivement pris ses marques sur la Rod Laver Arena. Jusqu’à pousser Djokovic dans ses retranchements à partir du deuxième set, sans qu’on s’y attende.

Il y a certes laissé échapper un bris d’avance (de 3-1 à 3-3), mais il est parvenu à l’empocher au jeu décisif, précisément l’exercice dans lequel Djokovic a habitué à exceller, à sa quatrième occasion.

Dans un début de troisième manche acharné, le jeune Croate a effacé un bris de retard, puis en a repris un d’avance pour mener 3 jeux à 2, au bout d’un jeu d’une quinzaine de minutes en réussissant la prouesse de ballotter le N.1 mondial dans les longs échanges, devenu particulièrement fébrile en coup droit.

À ce moment-là, on jouait depuis plus de deux heures et demie et Djokovic se prenait dans les filets d’un adversaire hyper mobile qui semblait avoir réponse à tout.

C’est précisément au moment où ça tanguait sérieusement que le champion serbe, quasi insubmersible à Melbourne, est parvenu, non sans mal, à redresser la barre. Quatre jeux gagnés consécutivement plus tard, il a viré en tête deux sets à un. Quatre de plus, et il s’est mis définitivement à l’abri — malgré un dernier sursaut de Prizmic en fin de partie.

Au deuxième tour, le N.1 mondial affrontera un adversaire australien : soit Alexei Popyrin, soit Marc Polmans.

Avec 24 trophées majeurs, Djokovic est déjà l’homme le plus titré en Grand Chelem de l’histoire, mais il partage pour l’instant le record absolu avec l’Australienne Margaret Court.

Jannik Sinner réussit une entrée solide

Sous les drapeaux italiens à Melbourne, Jannik Sinner a amorcé les Internationaux de tennis d’Australie avec une victoire, samedi, en l’emportant 6-4, 7-5 et 6-3 contre Botic van de Zandschulp.

PHOTO ISSEI KATO, REUTERS Jannik Sinner

La quatrième tête de série a eu besoin de 2 h 35 pour mettre un terme à son duel contre le 59e au monde. Il s’agit de sa première victoire depuis le mois de novembre, au cours duquel il avait signé un gain mémorable contre Novak Djokovic qui a aidé l’Italie de remporter la Coupe Davis.

« Ça signifie beaucoup pour moi de commencer [la saison] avec une victoire, a lancé Sinner. Physiquement, je me sens bien. Je suis ici en bonne forme. Je pense que je peux être satisfait aujourd’hui. »

Plusieurs partisans de Sinner, surnommés les « Carota Boys » et maintenant célèbres pour leur déguisement de carotte, étaient présents dans les estrades. Sinner n’a pas caché sa surprise quant à leur présence.

« C’est bien de les voir dans les estrades, a-t-il déclaré. Ils deviennent lentement plus célèbres que moi. Peut-être que leur appui me donne de la confiance supplémentaire lors des moments clés, qui sait ? Voyons comment ça se passe ici. Mais je suis heureux qu’ils soient là. »

Un autre Italien, soit Matteo Arnaldi (41e), a battu Adam Walton (176e) 7-6 (5), 6-2 et 6-4.

Le premier match à se rendre en cinq manches a été remporté 3-6, 6-3, 6-4, 2-6 et 6-2 par Francisco Cerundolo, 22e tête de série, contre l’Australien Dane Sweeny (257e).

Marin Cilic (non classé), finaliste en 2018, a été vaincu 6-1, 2-6, 6-2 et 7-5 par le Hongrois Fabian Marozsan (65e).

Sakkari et Sabalenka au 2e tour

Chez les femmes, Maria Sakkari (huitième) a poussé un soupir de soulagement en venant à bout de la Japonaise Nao Hibino (92e) 6-4 et 6-1. C’était sa première victoire en Grand Chelem depuis les Internationaux d’Australie, l’année dernière.

PHOTO WILLIAM WEST, AGENCE FRANCE-PRESSE Maria Sakkari

« J’ai perdu trois fois en première ronde lors des trois derniers tournois du Grand Chelem, a-t-elle dit. Pour moi, c’était un match difficile émotivement. Je suis heureuse d’avoir fait le travail et d’avoir joué une bonne deuxième manche. »

Caroline Wozniacki, ex-N. 1 mondiale sacrée en Australie en 2018, a fait un retour gagnant à Melbourne en bénéficiant de l’abandon de la Polonaise Magda Linette au premier tour.

Wozniacki menait 6-2, 2-0 après 55 minutes de match quand Linette, souffrant visiblement du dos, a renoncé.

« Je trouve que j’ai vraiment bien joué. J’ai essayé de prendre la balle tôt, d’être agressive, décrit-elle. Je me sens comme à la maison, ça me rappelle de bons souvenirs. »

De quoi rêve-t-elle secrètement ?

« Le rêve, évidemment, c’est de gagner le tournoi. J’ai travaillé dur pour revenir, je ne pensais pas revenir après avoir eu deux enfants coup sur coup, c’est du bonus, mais honnêtement, je trouve que je joue bien, alors pourquoi pas moi ? », ose Wozniacki, dont les enfants ont probablement « regardé les 30 premières minutes » avant d’aller se coucher.

Wozniacki affrontera la jeune qualifiée russe Maria Timofeeva au deuxième tour.

Brenda Fruhvirtova (110e) a signé sa première victoire lors d’un tournoi majeur. La Tchèque de 16 ans a vaincu la Roumaine Anna Bogdan (66e) 2-6, 6-4 et 6-3.

Lesia Tsurenko (32e) est venue de l’arrière pour vaincre Lucia Bronzetti (56e) 3-6, 7-5 et 6-3 et la Russe Maria Timofeeva (144e) a eu le dessus 6-2 et 6-4 contre la Française Alizé Cornet (112e). Cette dernière prenait part à un 68e tournoi du Grand Chelem consécutif, un record chez les femmes.

La Biélorusse Aryna Sabalenka, N.2 mondiale et tenante du titre, n’a pas traîné pour son entrée en lice, écartant en 53 minutes la qualifiée allemande Ella Seidl (6-0, 6-1).

PHOTO ANTHONY WALLACE, AGENCE FRANCE-PRESSE Aryna Sabalenka

Sabalenka, 25 ans, était la dernière à entrer sur le court de la Rod Laver Arena, à une heure avancée de la nuit (23 h 40, 7 h 40 heure de l’Est).

La numéro deux mondiale a été bien plus expéditive face à la jeune Allemande de 18 ans, 173e mondiale, alignant les jeux pour remporter la première manche en 22 minutes.

Elle s’est montrée aussi intraitable dans la seconde, quoiqu’un peu plus fébrile au moment de conclure, concédant un jeu de service à son adversaire après avoir raté deux balles de match.

Au deuxième tour, Sabalenka rencontrera la qualifiée tchèque Brenda Fruhvirtova (110e), qui a battu la Roumaine Ana Bogdan 2-6, 6-4, 6-3.