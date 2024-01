PHOTO TERTIUS PICKARD, ASSOCIATED PRESS

Rune et Dimitrov dans le dernier carré, en attendant Nadal

(Brisbane) Le jeune talent Holger Rune, 20 ans, et le plus ancien bulgare Grigor Dimitrov, 32 ans, respectivement têtes de série N.1 et N.2, se sont qualifiés pour les demi-finales du tournoi ATP 250 de Brisbane, vendredi.

Agence France-Presse

En quarts, Rune est venu à bout de l’Australien James Duckworth (116e) 6-2, 7-6 (8/6), avant que Dimitrov (14e) n’écarte plus facilement un autre Australien, Rinky Hijikata (71e), 6-1, 6-4.

Rune, qui a dû s’employer pour se défaire de Duckworth au bout d’un bris d’égalité très disputé au second set, trouvera sur son chemin en demi-finales le Russe Roman Safiullin (39e mondial), vainqueur dans un quart entre non-têtes de série de l’Italien Matteo Arnaldi (44e) 7-6 (7/4), 6-2.

Dimitrov, qui continue sur sa lancée d’une fin de saison dernière tonitruante – demi-finale au Masters 1000 de Shanghai puis finale au Masters 1000 de Paris –, attend l’identité de son adversaire, qui pourrait être l’Espagnol Rafael Nadal, si l’ex-N. 1 mondial, de retour sur le circuit après quasiment an d’absence, bat dans le dernier quart l’Australien Jordan Thompson (55e).

Elena Rybakina au rendez-vous des demi-finales

La Kazakhe Elena Rybakina, tête de série N.2 et 4e mondiale, sera au rendez-vous des demi-finales, après sa victoire contre la Russe Anastasia Potapova (28e mondiale) par abandon de celle-ci après le gain du premier set, vendredi.

PHOTO TERTIUS PICKARD, ASSOCIATED PRESS Elena Rybakina

Rybakina, qui a profité d’une blessure abdominale de son adversaire l’ayant contrainte à abandonner alors que la Kazakhe venait de remporter le premier set 6-1, affrontera pour une place en finale la Tchèque Linda Noskova (40e mondiale), victorieuse dans le seul quart entre deux joueuses non-têtes de série de la Russe Mirra Andreeva (58e) 7-5, 6-3.

Outre Rybakina, 24 ans, lauréate à Wimbledon en 2020, une autre vainqueur d’un tournoi du Grand Chelem a accédé aux demi-finales vendredi : Victoria Azarenka. La Russe de 34 ans, sacrée aux Internationaux d’Australie en 2012 et 2013, a lutté pendant 2 h 30 pour venir à bout de la Lettonne Jelena Ostapenko (12e mondiale) 6-3, 3-6, 7-5.

Ostapenko, victorieuse du tournoi de Roland-Garros en 2017, a craqué au plus mauvais moment, alors qu’elle servait pour revenir à 6-6 dans l’ultime manche.

Azarenka pourrait affronter pour une place en finale la N.2 mondiale et tête de série N.1, la Biélorusse Aryna Sabalenka, opposée dans le dernier quart à la Russe Daria Kasatkina (18e mondiale).