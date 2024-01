Rafael Nadal a perdu contre Jordan Thompson en trois sets et 3 h 26 min

(Brisbane) Rafael Nadal a laissé filer trois balles de match et a eu besoin d’un temps d’arrêt médical vendredi avant de s’incliner face à l’Australien Jordan Thompson en quarts de finale de son tournoi de retour après un an d’absence pour cause de blessure.

John Pye Associated Press

Vainqueur de 22 tournois du GrandxChelem en carrière, Nadal n’a pas réussi à convertir une balle de match au 10e jeu du deuxième set et deux autres lors du bris d’égalité de cette même deuxième manche avant que Thompson, 55e au classement mondial, ne s’impose 5-7, 7-6 (6), 6-3 au Tournoi international de Brisbane.

Avec les Internationaux d’Australie qui s’amorceront le 14 janvier, la rééducation de Nadal après une blessure à une hanche et une opération qui l’a mis sur la touche pendant la majeure partie de l’année 2023 sera mise à l’épreuve.

L’Espagnol de 37 ans a entamé le tournoi avec des victoires en deux sets contre Dominic Thiem et Jason Kubler, mais il a été poussé pendant 3 heures et 25 minutes par Thompson dans ce qui était son troisième match en quatre soirs.

PHOTO WILLIAM WEST, AGENCE FRANCE-PRESSE Jordan Thompson

Son niveau d’énergie a visiblement baissé au début du troisième set. Et après que Thompson eut réalisé un bris lors du quatrième jeu, puis tenu bon pour mener 4-1, Nadal a été évalué par un soigneur, apparemment pour un problème à la partie supérieure de sa jambe gauche.

Il a quitté le court pour un temps d’arrêt médical avant de revenir et jouer pendant 20 minutes de plus.

Après avoir envoyé un revers long sur la balle de match pour mettre fin à l’échange le plus long de l’affrontement, Nadal a fait le tour du filet pour féliciter Thompson. Il a ensuite salué la foule avant de quitter l’Aréna Pat-Rafter vers minuit.

En demi-finale, Thompson se mesurera au Bulgare Grigor Dimitrov, deuxième tête de série, qui a défait Rinky Hijikata 6-1, 6-4.

Plus tôt en journée, le Danois Holger Rune, favori du tournoi, a atteint les demi-finales grâce à une victoire de 6-2, 7-6 (6) contre James Duckworth. Il croisera le fer avec Roman Safiullin, qui a battu Matteo Arnaldi 7-6 (4), 6-2.

PHOTO TERTIUS PICKARD, ASSOCIATED PRESS Holger Rune

Choc entre Biélorusses

Les Biélorusses Aryna Sabalenka et Victoria Azarenka se trouveront de chaque côté du filet en demi-finale du simple féminin à Brisbane, presque cinq ans après qu’elles eurent fait équipe sur le même court lors d’un match de demi-finale de la Fed Cup contre l’Australie.

Sabalenka, championne en titre des Internationaux d’Australie, a confirmé ce prochain rendez-vous avec sa compatriote en défaisant Daria Kasatkina 6-1, 6-4 vendredi soir.

Du coup, Sabalenka a prolongé à 14 sa série de victoires en Australie. Avant de triompher à Melbourne et mériter un premier titre en tournois du Grand Chelem, Sabalenka avait entamé 2023 en gagnant le tournoi d’Adélaïde.

Sabalenka a totalement dominé le premier set en maintenant Kasatkina derrière la ligne de fond grâce à ses frappes puissantes et profondes. Elle a amassé 32 coups gagnants et n’a perdu son service qu’une seule fois lors d’une confrontation qui a duré près de 90 minutes.

Azarenka, deux fois championne aux Internationaux d’Australie (2012 et 2013) ainsi qu’à Brisbane (2009 et 2016), n’a pas eu la tâche aussi facile.

Il lui a fallu deux heures 30 minutes pour éliminer Jelena Ostapenko 6-3, 3-6, 7-5.

Azarenka a accumulé 16 as, n’a commis que deux doubles fautes et s’est déplacée avec aisance. En revanche, les puissants coups d’Ostapenko lui ont causé des ennuis lors des deuxième et troisième manches.

L’autre demi-finale mettra aux prises Elena Rybakina, deuxième tête de série, et Linda Noskova.

PHOTO TERTIUS PICKARD, ASSOCIATED PRESS Elena Rybakina

Rybakina avait gagné la première manche 6-1 lorsque Anastasia Potapova a abandonné en raison d’une blessure abdominale. De son côté, Noskova a défait la Russe de 16 ans Mirra Andreeva 7-5, 6-3.