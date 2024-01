(Brisbane) Rafael Nadal, qui effectuait à l’occasion du tournoi de Brisbane son retour après presque un an d’arrêt dû à des blessures et deux opérations, a calé en quarts de finale devant l’Australien Jordan Thompson (55e), vainqueur 5-7, 7-6 (8/6), 6-3 d’un ex-N.1 mondial qui s’est éteint physiquement dans le dernier set, vendredi.

« J’ai besoin de matchs, de jouer aussi des doubles, et de bien m’entraîner, passer des heures sur le court est pour moi très important », avait déclaré Nadal jeudi après son deuxième tour.

Son vœu a été exaucé : Nadal a passé contre Thompson près de 3 heures et demie sur le court : 1 h 14 min dans le premier set, 1 h 19 min dans le deuxième, un peu moins dans le troisième (51 min). Mais pas pour le résultat espéré.

Le Majorquin pourra regretter les deux fautes commises sur les deux premières de ses trois balles de match, en envoyant une volée haute de revers, puis un coup droit, dans le couloir alors qu’il avait pris le dessus à chaque fois dans l’échange.

Rien à regretter par contre sur la troisième, belle et bien sauvée par l’Australien, d’un retour profond.

L’ex-N.1 mondial, 37 ans, retombé au 672e rang après sa longue interruption, a été bousculé d’entrée par un Thompson très incisif, notamment en retour de service. Ce qui lui a valu de faire le bris le premier, à 3-3, en montant au filet pour pousser Nadal à la faute.

Mais celui-ci, en champion qu’il est toujours, a réagi immédiatement en prenant le service adverse dès le jeu suivant. Alors qu’il servait pour revenir à six jeux partout, le mental de Thompson s’est ensuite craquelé : une double faute, un revers dans le filet, sa raquette jetée par terre, et l’Australien s’est retrouvé mené 0-40, offrant le set à Nadal sur une nouvelle balle dans le filet.

À bout de souffle

Dans le deuxième set, le Majorquin a eu des occasions, d’abord de faire le bris, puis de plier la rencontre en deux manches en obtenant trois balles de match. Mais il n’a pas su saisir sa chance, ouvrant la porte à un retour de Thompson.

Très accrocheur, ce joueur de 29 ans qui n’avait pas remporté le moindre set lors de leurs deux précédents face-à-face est parvenu à égaliser à une manche partout.

Le troisième set a été fatal à Nadal : vainqueur en deux manches lors des deux premiers tours, l’Espagnol, éloigné de la compétition pendant trop longtemps, a alors manqué de carburant.

Le revenant a même subi une petite alerte lorsque, après avoir expédié un retour dans le filet permettant à Thompson de confirmer un bris précoce et de mener 4-1, il a gagné précipitamment les vestiaires pendant quelques minutes.

Malgré l’inquiétude née de ce passage au vestiaire, et malgré la défaite, Nadal peut néanmoins nourrir des motifs de satisfaction : s’il a paru un peu rouillé sur certaines courses vers l’avant, si son service a été défaillant, il a soutenu de longs échanges et retrouvé de sa superbe sur certains points, dont ce smash en reculant et ce coup de patte de revers pour aller cueillir une amortie de Thomson à 4-4 dans le deuxième set, ou ce passing croisé de revers en bout de course au début du troisième set.

Comme aux plus beaux jours.

Rune et Dimitrov dans le dernier carré

Le jeune talent Holger Rune, 20 ans, et le plus ancien bulgare Grigor Dimitrov, 32 ans, respectivement têtes de série N.1 et N.2, se sont qualifiés pour les demi-finales, vendredi.

En quarts, Rune est venu à bout de l’Australien James Duckworth (116e) 6-2, 7-6 (8/6), avant que Dimitrov (14e) n’écarte plus facilement un autre Australien, Rinky Hijikata (71e), 6-1, 6-4.

Rune, qui a dû s’employer pour se défaire de Duckworth au bout d’un bris d’égalité très disputé au second set, trouvera sur son chemin en demi-finales le Russe Roman Safiullin (39e mondial), vainqueur dans un quart entre non-têtes de série de l’Italien Matteo Arnaldi (44e) 7-6 (7/4), 6-2.

Dimitrov, qui continue sur sa lancée d’une fin de saison dernière tonitruante — demi-finale au Masters 1000 de Shanghai puis finale au Masters 1000 de Paris —, a battu dans le dernier quart l’Australien Jordan Thompson (55e). Il affrontera Thompson en demi-finale.

Elena Rybakina au rendez-vous des demi-finales

La Kazakhe Elena Rybakina, tête de série N.2 et 4e mondiale, sera au rendez-vous des demi-finales, après sa victoire contre la Russe Anastasia Potapova (28e mondiale) par abandon de celle-ci après le gain du premier set, vendredi.

Rybakina, qui a profité d’une blessure abdominale de son adversaire l’ayant contrainte à abandonner alors que la Kazakhe venait de remporter le premier set 6-1, affrontera pour une place en finale la Tchèque Linda Noskova (40e mondiale), victorieuse dans le seul quart entre deux joueuses non-têtes de série de la Russe Mirra Andreeva (58e) 7-5, 6-3.

Outre Rybakina, 24 ans, lauréate à Wimbledon en 2020, une autre vainqueur d’un tournoi du Grand Chelem a accédé aux demi-finales vendredi : Victoria Azarenka. La Russe de 34 ans, sacrée aux Internationaux d’Australie en 2012 et 2013, a lutté pendant 2 h 30 pour venir à bout de la Lettonne Jelena Ostapenko (12e mondiale) 6-3, 3-6, 7-5.

Ostapenko, victorieuse du tournoi de Roland-Garros en 2017, a craqué au plus mauvais moment, alors qu’elle servait pour revenir à 6-6 dans l’ultime manche.

Azarenka pourrait affronter pour une place en finale la N.2 mondiale et tête de série N.1, la Biélorusse Aryna Sabalenka, opposée dans le dernier quart à la Russe Daria Kasatkina (18e mondiale).