Ulrikke Eikeri et Casper Rudd (en rouge) et Édouard Roger-Vasselin et Caroline Garcia (en bleu)

(Sydney) La France a battu la Norvège dans le double mixte décisif pour rejoindre la Pologne lors des demi-finales de la Coupe United, jeudi.

Associated Press

Les Français Caroline Garcia et Édouard Roger-Vasselin ont défait Ulrikke Eikeri et Casper Ruud 7-5, 6-4 dans une série d’affrontements qui a duré près de six heures et demie.

Ruud a forcé un duel ultime après avoir eu raison d’Adrian Mannarino 6-1, 6-4, après que Garcia eut vaincu Malene Helgo en trois manches de 6-2, 6-7 (6), 7-6 (5) pour donner les devants 1-0 à la France.

Garcia, classée 20e au monde et championne des Finales de la WTA en 2022, a dû travailler pendant plus de deux heures et demie contre Helgo, 544e au monde.

« C’était un match fou et une performance complètement folle de Helgo, a déclaré Garcia. Je ne la connaissais pas très bien et elle a simplement joué tout un match. Elle frappait si bien la balle. »

Ruud a dominé Mannarino lors du simple masculin.

« Je ne pense pas avoir fait face à une balle de bris, a souligné Ruud. C’est donc excellent pour mes standards au service… et pour inscrire la Norvège au tableau indicateur. »

La Grèce et l’Allemagne s’affronteront vendredi pour déterminer qui rejoindra l’Australie lors de l’autre demi-finale.