La Coupe Billie Jean King a sauvé l’année du Canada

En novembre 2022, le Canada a soulevé la Coupe Davis pour la première fois de son histoire, beaucoup grâce à Félix Auger-Aliassime. Un an plus tard, l’une de ses compatriotes l’a imité et a propulsé le pays au sommet de la pyramide du tennis féminin mondial, procurant un baume salutaire à une saison parsemée d’embûches pour les joueurs canadiens en 2023.