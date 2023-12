(Perth) Novak Djokovic n’a pas traîné lors de l’entrée en lice de la Serbie dans la United Cup, balayant 6-3, 6-2 le Chinois Zhang Zhizhen (58e), dimanche à Perth, lors de la 3e journée qui a souri aux Américains, tenants du titre.

Agence France-Presse

Le N.1 mondial, en quête d’un 11e sacre aux Internationaux d’Australie qui débutera dans deux semaines, est déjà bien affûté. Quatre jours après son match exhibition perdu face à Carlos Alcaraz, qui sera son concurrent principal à Melbourne (4-6, 6-4, 6-4), le N.1 mondial n’a passé que 1 h 12 sur le court pour écarter cet adversaire qu’il rencontrait pour la première fois.

« J’étais un peu rouillé au début, j’ai manqué de rythme dans les cinq ou six premiers jeux, mais c’est normal », a commenté Djokovic. « Quand on n’a pas joué de match officiel pendant plus d’un mois, il faut évidemment un peu de temps pour faire tourner les moteurs… Je pense que mon service a été excellent, chaque fois que j’ai eu besoin de me sortir d’un mauvais pas, à 15/15 ou 30/30 dans mes jeux de service, j’ai trouvé le moyen d’en réussir de bons. »

Il sera associé à Olga Danilovic en double mixte dans la soirée, une rencontre décisive puisque sa compatriote a été battue dans le simple dames par Zheng Qinwen.

Plus tôt, Jessica Pegula et Taylor Fritz se sont imposés 1-6, 7-6 (7/5), 10-7 à l’arraché face à Katie Boulter et Neal Skupski, pour offrir la victoire aux États-Unis aux dépens de la Grande-Bretagne.

« Nous sommes portés par la même énergie que l’année dernière, nous ne voulons pas la laisser redescendre et perdre », a réagi Fritz (10e), qui, malgré une élongation, avait auparavant égalisé pour les États-Unis en battant 7-6 (7/5) 6-4 Cameron Norrie (18e) dans le simple messieurs.

À Sydney, Leylah Fernandez a mené le Canada à une victoire décisive contre le Chili. La finaliste des Internationaux des États-Unis en 2021 a remporté son match de simple contre Daniela Seguel 6-2, 6-3, puis a enchaîné victorieusement dans le double mixte décisif, associé à Steven Diez, pour écarter Seguel et Tomas Barrios Vera 7-5, 4-6, 10-8.

La United Cup regroupe dix-huit nations dans six poules réparties entre Sydney et Perth. Le premier de chaque groupe et les deux meilleurs deuxièmes s’affronteront en quarts de finale.