Un match entre Nadal et Alcaraz à Las Vegas et sur Netflix

(Paris) Un match-exhibition entre Carlos Alcaraz, N.2 mondial, et l’homme aux 22 Majeurs Rafael Nadal, de retour en 2024 après un an sans jouer, aura lieu le 3 mars à Las Vegas, a annoncé lundi la plateforme de streaming Netflix qui organisera et diffusera l’évènement.

Agence France-Presse

« Je suis ravi qu’avec The Netflix Slam, nous puissions donner à notre public mondial l’occasion de voir deux grands du tennis s’affronter dans une rencontre en direct, unique en son genre », a déclaré Gabe Spitzer, vice-président de Nonfiction Sports, le département réservé aux documentaires sportifs chez Netflix.

L’évènement réservera également « des tonnes d’autres actions », a-t-il ajouté, impliquant des joueurs supplémentaires dont les noms seront annoncés ultérieurement.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de me rendre pour la première fois à Las Vegas, l’une des villes les plus emblématiques et les plus divertissantes du monde. Et je suis très heureux de jouer avec Carlos Alcaraz », a commenté Nadal. Son compatriote, vainqueur aux Internationaux des États-Unis en 2022 et à Wimbledon en 2023, a partagé le même enthousiasme : « Je suis honoré et très heureux de partager le court avec Rafa à Las Vegas ».

The Netflix Slam se déroulera au sein de la Michelob Ultra Arena, sise dans le Mandalay Bay Resort, à 12 h (locales).

La plateforme de streaming américaine, qui produit et diffuse de nombreux documentaires sportifs à succès, dont Break Point dans les coulisses des circuits ATP et WTA ou encore Formule 1 : Pilotes de leur destin, confirme son incursion dans la retransmission du sport en direct. Récemment, elle avait diffusé The Netflix Cup, un tournoi exhibition de golf ayant opposé quatre pilotes de F1 et quatre golfeurs professionnels à Las Vegas.