(Madrid) Rafael Nadal a tempéré les attentes en vue de son retour à l’ATP en janvier, après un an d’absence.

Tales Azzoni Associated Press

Nadal a annoncé vendredi qu’il jouerait à Brisbane. L’Espagnol de 37 ans est absent du circuit depuis janvier dernier, lorsqu’il s’est blessé à la hanche lors d’une défaite au deuxième tour des Internationaux d’Australie. Il a été opéré en juin, à Barcelone.

Lundi, il a publié un vidéo sur les réseaux sociaux, déclarant ceci :

« Ce qui m’inquiète le plus, ce n’est pas la hanche, c’est tout le reste, a-t-il dit. Je pense que je suis prêt. J’ai confiance et j’espère que ça ira bien et que j’aurai l’occasion de m’amuser sur le terrain. »

Nadal a admis que les choses pourraient être différentes après une si longue période sans compétition.

« J’attends de moi que je ne m’attende à rien. C’est la vérité. Je veux pouvoir ne pas exiger de moi-même ce que j’ai exigé tout au long de ma carrière. Je suis à un moment différent, dans une situation différente et en terrain inconnu.

« Tout au long de ma vie, j’ai exigé de moi le maximum. En ce moment ce que j’espère vraiment, c’est pouvoir accepter que les choses vont être très difficiles au début. Je dois me donner le temps nécessaire et me pardonner si les choses tournent mal au départ, ce qui est très possible. »

En mai dernier, un peu plus d’une semaine avant Roland-Garros, Nadal a dit qu’il manquerait le tournoi qui lui a valu 14 titres du Grand Chelem (sur 22). Il a alors dit espérer revenir en 2024, qui, selon lui, serait sa dernière saison.