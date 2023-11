(Málaga) Jannik Sinner (4e mondial) a permis à l’Italie d’égaliser contre les Pays-Bas en quart de finale de la Coupe Davis grâce à sa victoire sur Tallon Griekespoor (23e) 7-6 (6/3), 6-1, jeudi à Malaga.

Agence France-Presse

Botic van de Zandschulp (51e) avait placé les Pays-Bas en tête en battant dans le premier simple, indécis jusqu’au bout, l’Italien Matteo Arnaldi (44e) 6-7 (6/8), 6-3, 7-6 (9-7), après avoir sauvé trois balles de match.

Le double sera décisif. Celui des Néerlandais a de sérieux atouts avec l’expérimenté Wesley Koolhof, 34 ans, vainqueur cet été du tournoi de Wimbledon associé au Britannique Neal Skupski et N.8 mondial dans cette spécialité.

Jean-Julien Rojer (42 ans), N.18 mondial et lauréat en double de trois tournois du Grand Chelem, devait l’accompagner, mais Tallon Griekespoor lui a finalement été préféré.

Face à eux, le capitaine italien Filippo Volandri a associé Lorenzo Sonego et Jannik Sinner, remplaçant en dernière minute Simone Bolelli.

Contre Sinner dans le second simple, Griekspoor a été le plus rapide en action, remportant beaucoup plus aisément ses jeux de service que Sinner les siens, en n’hésitant pas à plusieurs reprises à suivre ses premières balles au filet.

Sinner patine puis s’envole

Bousculé par un puncheur imposant une cadence soutenue, Sinner a su en champion attendre son heure : après une première alerte sous la forme de deux balles de bris concédées à 4-4, l’explosif Néerlandais a encaissé cinq points de suite au bris d’égalité, remporté par Sinner 7 points à 3.

Sinner, plus détendu, au jeu plus fluide, a enfoncé le clou dans une seconde manche à sens unique, remporté 6 jeux à 1 en vingt minutes.

Auparavant, Van de Zandschulp, face à Arnaldi, a vacillé le premier en concédant les deux premières balles de bris, et de première manche, à 4-5.

Le sort de la première manche s’est finalement joué au bris d’égalité, remporté par Arnaldi après avoir dû sauver une balle de manche.

Van de Zandschulp a réagi immédiatement. Appuyant plus ses coups, donnant plus de poids à sa balle, il a obtenu quatre balles de bris à 1-0, sauvées par l’Italien qui cédait sur la cinquième, à 3-4, laissant Van de Zandschulp, souverain sur son engagement, égaliser à une manche partout.

Van de Zandschulp, plus puissant (1,91 m, 85 kg), a failli faire rompre l’Italien au début de l’ultime manche. Mais celui-ci, mené 3-1, est revenu, amenant son adversaire jusqu’à un nouveau jeu décisif où il a obtenu trois balles de match avant de céder en 2 h 52 min.