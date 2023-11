(Turin) Novak Djokovic a terminé l’année comme il l’a commencée – en battant des records.

Associated Press

Le numéro un mondial a établi un record en remportant le titre des Finales de l’ATP pour une septième fois en carrière, dimanche.

Le Serbe a eu besoin d’une heure et 43 minutes pour vaincre l’Italien Jannik Sinner en deux manches de 6-3, 6-3.

Âgé de 36 ans, Djokovic a amorcé l’année 2023 en triomphant pour une 10e fois aux Internationaux d’Australie et il a obtenu un 23e titre en simple en Grand Chelem à Roland-Garros, devançant ainsi Rafael Nadal. Après s’être incliné en finale contre Carlos Alcaraz à Wimbledon, Djokovic a remporté les Internationaux des États-Unis.

« C’est l’une des meilleures saisons en carrière. Sans aucun doute, a-t-il noté. De la couronner avec une victoire contre Jannik, le favori local qui a joué du tennis extraordinaire pendant toute la semaine, c’est phénoménal. »

Djokovic a commencé le match à égalité avec Roger Federer pour le plus de titres à ce tournoi de fin de saison qui met en vedette les huit meilleurs joueurs au monde.

PHOTO TIZIANA FABI, AGENCE FRANCE-PRESSE Jannik Sinner

Il a levé les bras et il souriait à belles dents après avoir confirmé sa victoire, à la suite d’une double faute de Sinner. Cette victoire faisait écho à la méthodique victoire qu’il a enregistrée face à Alcaraz en demi-finale, samedi.

« Je suis très fier de mes performances ces deux derniers jours contre Alcaraz et Sinner, probablement les deux meilleurs joueurs du monde à côté de moi et Medvedev en ce moment. Après avoir vu leur façon de jouer, j’ai dû intensifier mes efforts, a souligné Djokovic.

« Je devais gagner les matchs et ne pas attendre qu’ils me donnent la victoire et c’est ce que j’ai fait. Je pense que j’ai joué avec une tactique différente aujourd’hui par rapport à la phase de groupes contre Jannik. Dans l’ensemble, ce fut une semaine phénoménale. »

Il s’agissait de la quatrième victoire de Djokovic aux dépens de Sinner, qui avait signé sa première victoire en carrière contre le Serbe lors de la phase de groupe à Turin. Sinner est devenu le premier Italien à atteindre la finale à ce tournoi.

Djokovic était cependant dans une forme impérieuse, dimanche, et il a gagné 14 points consécutifs, soit de la fin du premier set au troisième jeu du deuxième, pour se distancer.

En vertu de sa victoire en ouverture du tournoi, Djokovic s’était déjà assuré du sommet du classement de fin d’année de l’ATP pour une huitième fois en carrière, ce qui constitue un record.

PHOTO GUGLIELMO MANGIAPANE, REUTERS Après son sacre à Turin, Novak Djokovic compte désormais 98 titres ATP à son palmarès

Djokovic deviendra le premier joueur à occuper le premier rang pendant 400 semaines. Roger Federer, avec 310 semaines, est le seul autre homme à avoir éclipsé la barre des 300 semaines.

C’était aussi seulement la deuxième fois au cours des 15 dernières années qu’un joueur se qualifiait pour la finale des quatre tournois du Grand Chelem et des Finales de l’ATP. Djokovic en avait aussi été l’auteur, en 2015.