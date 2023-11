(Turin) Stefanos Tsitsipas s’est retiré en raison d’une blessure après seulement trois jeux contre Holger Rune, mardi, à l’occasion de son deuxième match de la phase préliminaire aux Finales de l’ATP.

Associated Press

Tsitsipas, le champion de la compétition en 2019, tirait de l’arrière 2-1 en première manche lorsqu’il a eu une longue conversation avec son physiothérapeute du sport, après s’être étendu au sol. Il s’est relevé péniblement, a hoché la tête et s’est dirigé vers le filet pour serrer la main de Rune.

Le match avait commencé seulement 17 minutes plus tôt, et la foule présente à Turin l’a hué copieusement – après une brève pause, elle a eu droit à un duel amical entre l’Américain Taylor Fritz et le Polonais Hubert Hurkacz.

Tsitsipas, qui s’était incliné devant le favori local Jannik Sinner 6-4, 6-4 dimanche, avait écourté une séance d’entraînement vendredi en raison d’un malaise physique. Le Grec a cependant indiqué par la suite qu’il allait « très bien ».

PHOTO TIZIANA FABI, AGENCE FRANCE-PRESSE Stefanos Tsitsipas, visiblement diminué physiquement, peinait à se déplacer et a fait appel au médecin.

Rune a aussi perdu son premier match 7-6 (4), 6-7 (1) et 6-3 contre le favori, Novak Djokovic, mais le Danois est présentement en tête du groupe Vert puisque le Serbe doit croiser le fer avec Sinner un peu plus tard aujourd’hui.

« C’est sûr (que je ne voulais pas gagner de cette façon). C’est malheureux, a évoqué Rune. On pouvait le voir à son premier jeu au service ; il n’était pas totalement confortable.

« C’est certain, quelque chose se tramait et il a demandé l’intervention d’un physiothérapeute du sport que je connaissais. La saison est longue, je lui souhaite bonne chance. »

Tsitsipas s’était aussi retiré du tournoi en 2021, après avoir perdu son premier match.