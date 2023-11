(Turin) L’Allemand Alexander Zverev est venu à bout du N.2 mondial espagnol Carlos Alcaraz 6-7 (3/7), 6-3, 6-4 lors de la 2e journée des Finales de l’ATP, lundi à Turin (Italie).

Agence France-Presse

Zverev, double vainqueur de l’épreuve (2018, 2021), s’est appuyé sur son service (15 as) pour sortir vainqueur d’un match qui n’a jamais atteint le niveau et l’intensité du duel entre Novak Djokovic et Holger Rune (7-6 (7/4), 6-7 (1/7), 6-3) dimanche soir.

Grâce à ce succès, Zverev prend les commandes du groupe rouge en attendant le duel entre les Russes Daniil Medvedev et Andrey Rublev dans la soirée de lundi.

Même s’il n’a pas semblé diminué physiquement, Alcaraz qui participe à 20 ans pour la première fois aux Finales de l’ATP, finit l’année à bout de souffle, comme l’avait déjà montré son élimination dès son premier match du Masters 1000 de Paris.