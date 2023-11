Finales de la WTA Gabriela Dabrowski freinée en demi-finale en double

(Cancún) Disputant la demi-finale des Finales de la WTA, la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe ont perdu 6-1, 6-7 (1) et 10-6 devant l’Américaine Nicole Melichar-Martinez et l’Australienne Ellen Perez, dimanche.