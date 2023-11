Marina Stakusic a enregistré la plus grande victoire de sa jeune carrière professionnelle en disposant de Magdalena Frech.

(Séville) Marina Stakusic a continué d’impressionner malgré son jeune âge aux finales de la Coupe Billie Jean King, jeudi, alors qu’elle a disposé de Magdalena Frech 4-6, 7-5 et 6-3 pour procurer les devants 1-0 au Canada dans son duel contre la Pologne.

La Presse Canadienne

Stakusic, 258e joueuse au monde, a ainsi enregistré la plus grande victoire de sa jeune carrière professionnelle en disposant de Frech, 63e. La veille, elle avait joué le même coup à l’Espagnole Rebeka Masarova, 65e mondiale.

L’Ontarienne âgée de 18 ans a conclu la rencontre présentée sur le ciment de l’Estadio la Cartuja de Séville en deux heures et 49 minutes. Ça n’a donc pas été si simple cette fois-ci pour Stakusic.

Elle a néanmoins démontré beaucoup d’aplomb et converti cinq de ses 13 balles de bris, contre quatre en 10 occasions pour la Polonaise. Stakusic a également dominé sa rivale 51-18 au chapitre des coups gagnants.

La joueuse originaire de Mississauga semblait nerveuse en début de match, et ç’a paru dans son jeu.

Stakusic a été confrontée à un premier test dès le troisième jeu du match, lorsqu’elle a offert quatre balles de bris à son adversaire. Frech a converti la dernière d’entre elles pour se forger une avance de 2-1, avant de réussir un deuxième bris lors du cinquième jeu pour creuser l’écart à 4-1.

Elle a bien tenté une remontée en fin de manche, après avoir enregistré son premier bris de la rencontre pour rétrécir l’écart à 5-3, mais Frech, visiblement plus expérimentée que la représentante de l’unifolié, n’a pas bronché et scellé l’issue de la manche deux jeux plus tard.

La deuxième manche a été beaucoup plus serrée, et Stakusic n’a jamais baissé les bras – même si elle fut la première à céder son service lors du cinquième jeu pour porter la marque à 3-2. L’Ontarienne a nivelé la marque en brisant Frech pour porter le pointage à 4-4, puis elle s’est adjugé la manche en réalisant son troisième bris du match contre elle, à 7-5.

Stakusic, portée par sa lancée en fin de deuxième manche, a enregistré un autre bris dès le deuxième jeu de la manche ultime pour se donner l’ascendant 2-0 sur son adversaire. La Canadienne a cependant laissé filer trois balles de bris à 4-1, rappelant de nouveau son manque d’expérience – et de patience – contre l’élite mondiale.

Les deux joueuses se sont échangé un bris chacune aux septième et huitième jeux, ce qui a permis à Stakusic de servir pour le match à 5-3. Et elle n’a pas raté sa chance dès sa première balle de manche, scellant l’issue de la rencontre avec son 51e coup gagnant.

PHOTO MANU FERNANDEZ, ASSOCIATED PRESS Leylah Annie Fernandez

La Québécoise Leylah Annie Fernandez aura maintenant le mandat d’assurer la qualification du Canada aux demi-finales de la compétition.

Fernandez, la joueuse canadienne la mieux classée au monde en vertu de sa 35e place, affrontera Magda Linette, 24e raquette mondiale, dans le deuxième match de simple prévu jeudi.

En double, Fernandez et Gabriela Dabrowski, d’Ottawa, seront ensuite confrontées à Weronika Falkowska et Katarzyna Kawa. Les équipes de double pourraient être appelées à changer, en fonction des résultats obtenus lors des deux matchs de simple.

La no 1 mondiale, Iga Swiatek, ne fait pas partie de l’équipe polonaise. Le Canada est privé de la championne des Internationaux des États-Unis en 2019, Bianca Andreescu, qui est toujours ennuyée par une blessure au dos.

Stakusic et Fernandez ont chacune remporté leur duel en simple la veille, tandis que le Canada balayait le pays-hôte, l’Espagne, 3-0 pour se hisser en tête du groupe C après son premier duel de la phase préliminaire.

La Pologne et l’Espagne s’affronteront dans le dernier match du groupe C, vendredi. Les pays vainqueurs de chacun des quatre groupes accéderont aux demi-finales. La finale doit ensuite être présentée dimanche.