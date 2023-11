(Paris) Le N.4 mondial Jannik Sinner, qualifié à deux heures et demie du matin passées la nuit précédente, a déclaré forfait avant son huitième de finale contre l’Australien Alex de Minaur prévu jeudi après-midi au Masters 1000 de Paris, a annoncé le tournoi.

Agence France-Presse

Le jeune Italien (22 ans) a invoqué son état de « fatigue » pour justifier sa décision. Le retour de Sinner sur le court parisien était attendu à peine plus de 14 heures après sa victoire dans la nuit aux dépens de l’Américain Mackenzie McDonald (42e) 6-7 (6/8), 7-5, 6-1.

Les deux joueurs avaient entamé leur match à minuit passé.

« Heureux de la victoire de Jannik, mais aucune considération pour le bien-être des joueurs avec la programmation à Paris », déplorait dans la nuit sur les réseaux sociaux Darren Cahill, entraîneur de l’Italien depuis l’été 2022. Des mots assortis d’un pouce baissé.

Triple finaliste en Grand Chelem et N.8 mondial, Casper Ruud a dit tout le mal qu’il pensait de la programmation sur X. « Bravo l’ATP, belle manière d’aider un des meilleurs joueurs du monde à récupérer et à être aussi prêt que possible quand il a fini son précédent match à 2 h 37 min du matin. 14 h 30 pour récupérer. Quelle blague », a dénoncé le joueur norvégien.

La première soirée du Masters 1000 de Paris s’était déjà étirée au-delà de deux heures du matin lundi soir. Au-delà, le sujet des journées à rallonge est un serpent de mer du tennis, et Paris est loin d’être le seul tournoi incriminé pour ses nuits sans fin.

Sinner, titré à Vienne dimanche après plus de trois heures de finale face au N.3 mondial Daniil Medvedev, va maintenant se préparer pour le Masters de fin de saison qui réunira le top 8 à Turin, sur ses terres italiennes, mi-novembre.