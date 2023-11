Grigor Dimitrov et Andrey Rublev en quarts de finale

(Paris) Le Bulgare Grigor Dimitrov (17e), s’est qualifié en vitesse pour les quarts de finale du Masters 1000 de Paris en dominant le Kazakh Alexander Bublik (33e) 6-2, 6-2 jeudi, tout comme le Russe Andrey Rublev (5e), vainqueur du Néerlandais Botic Van De Zandschulp (60e).

Agence France-Presse

Tombeur du N.3 mondial Daniil Medvedev la veille, Dimitrov affrontera soit le Polonais Hubert Hurkacz (11e), soit l’Argentin Francisco Cerundolo (21e) en quarts de finale.

Au lendemain de son combat étincelant de près de trois heures face à Medvedev mercredi, le Bulgare de 32 ans, demi-finaliste du précédent Masters 1000 à Shanghai en octobre, ne s’est pas attardé sur le court contre Bublik : il y est resté à peine plus d’une heure.

« Je me sens aussi bien que possible, ça a été une semaine intense, il faut faire avec ce que vous avez », a commenté l’ex-N. 3 mondial.

PHOTO DIMITAR DILKOFF, AGENCE FRANCE-PRESSE Andrey Rublev

Dimitrov va jouer son deuxième quart de finale dans la salle parisienne, après 2019. Il s’était hissé jusque dans le dernier carré cette année-là.

Aucun problème non plus pour Rublev, d’ores et déjà qualifié pour le Masters de fin de saison qui réunira le Top 8 à Turin en Italie à la mi-novembre.

Il n’a pas tremblé face au Néerlandais Botic Van De Zandschulp (60e), vainqueur en deux manches 6-3, 6-3 en 65 minutes.