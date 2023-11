Grigor Dimitrov, Andrey Rublev et Stefanos Tsitsipas en quarts de finale

(Paris) Le Bulgare Grigor Dimitrov (17e), s’est qualifié en vitesse pour les quarts de finale du Masters 1000 de Paris en dominant le Kazakh Alexander Bublik (33e) 6-2, 6-2 jeudi, tout comme le Russe Andrey Rublev (5e), vainqueur du Néerlandais Botic Van De Zandschulp (60e).

Agence France-Presse

Tombeur du N.3 mondial Daniil Medvedev la veille, Dimitrov affrontera soit le Polonais Hubert Hurkacz (11e), soit l’Argentin Francisco Cerundolo (21e) en quarts de finale.

Au lendemain de son combat étincelant de près de trois heures face à Medvedev mercredi, le Bulgare de 32 ans, demi-finaliste du précédent Masters 1000 à Shanghai en octobre, ne s’est pas attardé sur le court contre Bublik : il y est resté à peine plus d’une heure.

« Je me sens aussi bien que possible, ça a été une semaine intense, il faut faire avec ce que vous avez », a commenté l’ex-N. 3 mondial.

PHOTO DIMITAR DILKOFF, AGENCE FRANCE-PRESSE Andrey Rublev

Dimitrov va jouer son deuxième quart de finale dans la salle parisienne, après 2019. Il s’était hissé jusque dans le dernier carré cette année-là.

Aucun problème non plus pour Rublev, d’ores et déjà qualifié pour le Masters de fin de saison qui réunira le Top 8 à Turin en Italie à la mi-novembre.

Il n’a pas tremblé face au Néerlandais Botic Van De Zandschulp (60e), vainqueur en deux manches 6-3, 6-3 en 65 minutes.

Stefanos Tsitsipas également qualifié

PHOTO DIMITAR DILKOFF, AGENCE FRANCE-PRESSE Stefanos Tsitsipas

Le Grec Stefanos Tsitsipas (6e) s’est également qualifié jeudi pour les quarts de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy en battant l’Allemand Alexander Zverev (9e) 7-6 (7/2), 6-4, décrochant par la même occasion son billet pour le Masters.

Tsitsipas, 26 ans, est donc le sixième joueur officiellement qualifié pour le Masters, qui réunira le top 8 de la saison du 12 au 19 novembre à Turin (Italie), grâce à sa première victoire de la saison face à un top 10 (en 7 rencontres).

Bien entré dans la rencontre, il a pris la mise en jeu de son adversaire très tôt, sur sa première opportunité.

Malgré deux premières balles de manche sur son service, il a toutefois laissé l’Allemand revenir à 5-5 et arracher le bris d’égalité.

Un jeu décisif que le Grec a survolé pour s’adjuger la première manche 7-6 (7/2).

Sur sa lancée, le N.6 mondial a brisé d’entrée Zverev, probablement diminué par son combat de la veille remporté face au Français Ugo Humbert (26e) 6-4, 6-7 (7/3), 7-6 (7/5) après 3 h 29 minutes de jeu.

Il a ensuite conservé son avance, impeccable sur son service, pour s’imposer 6-4 en 1 h 59 minutes de jeu.

Fort de cette victoire face à l’Allemand, récemment condamné par le tribunal d’instance de Berlin à une amende de 450 000 euros pour violences conjugales, Tsitsipas atteint les quarts de finale d’un Masters 1000 pour la quatrième fois cette saison.

Il y affrontera le Russe Karen Khachanov (15e), vainqueur du tournoi en 2018, qui a lui renversé son compatriote Roman Safiullin (45e) 4-6, 6-4, 6-2.