(Cancún) La championne des Internationaux des États-Unis Coco Gauff a commis quatre doubles fautes de suite alors qu’elle servait pour la deuxième manche, s’inclinant 6-0 et 7-5 devant Iga Swiatek lors du tournoi préliminaire des Finales de la WTA, mercredi.

La Presse Canadienne

Gauff menait 4-2 au deuxième set, puis 5-4, à un jeu de forcer la tenue d’une manche supplémentaire.

La jeune femme de la Floride s’est donné une avance de 15-0, puis a commis la série de doubles fautes décisive. Après la quatrième, Gauff a lancé sa raquette au sol, avant de la récupérer et de la jeter vers son banc.

Cette séquence a été au cœur de neuf points perdus d’affilée face à Swiatek, qui a porté sa fiche à 9-1 contre Gauff.

Gauff avait lancé sa raquette une première fois après un retour du revers raté au cours d’une première manche à sens unique.

C’était le 22e set remporté 6-0 par Swiatek cette année. La Polonaise de 22 ans a été classée numéro 1 au monde pendant près d’un an et demi avant qu’Aryna Sabalenka ne la devance au terme des Internationaux des États-Unis en septembre.

Swiatek est la première femme à gagner au moins 20 manches sans concéder de jeu lors de deux saisons d’affilée depuis Steffi Graf et Monica Seles, qui ont toutes les deux réussi l’exploit en 1991 et 1992.

Swiatek a remporté deux matchs en ronde préliminaire en Finales, alors que Gauff revendique un dossier de 1-1.

L’autre match de simple à l’horaire mercredi opposait Marketa Vondrousova, championne à Wimbledon cette année, à Ons Jabeur, trois fois finaliste en tournoi du Grand Chelem.

Dabrowski en demi-finale en double

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Erin Routliffe et Gabriela Dabrowski au tournoi de Zhengzhou, en octobre

La Canadienne Gabriela Dabrowski et la Néo-zélandaise Erin Routliffe ont atteint les demi-finales du double en vertu d’une victoire de 6-4 et 6-2 contre l’Allemande Laura Siegemund et la Russe Vera Zvonareva.

Têtes de série numéro 7, Dabrowski et Routliffe ont eu raison des sixièmes têtes de série.

C’était une reprise de la dernière finale du double féminin aux Internationaux des États-Unis, que Dabrowski et Routliffe ont remportée 7-6 (9) et 6-3.

Dabrowski et Routliffe ont obtenu un bris pour prendre l’avance 4-3 au premier set.

Servant pour le set à 5-4, Dabrovski a résisté à deux balles de bris avant de l’emporter.

Dabrowski et Routliffe ont pris le contrôle 5-2 en deuxième manche, en route vers un gain en une heure et demie.

Les demi-finalistes avaient amorcé le tournoi en l’emportant 7-6 (2) et 6-3 contre les favorites, les Américaines Jessica Pegula et Coco Gauff.

Routliffe a grandi en Ontario et a déjà représenté le Canada, avant de changer de bannière pour sa Nouvelle-Zélande natale.

Elle et Dabrowski ont rendez-vous avec les Tchèques Katerina Siniakova et Barbora Krejcikova, quatrièmes têtes de série.