Erin Routliffe et Gabriela Dabrowski au tournoi de Zhengzhou, en octobre

Dabrowski et Routliffe en demi-finale

(Cancún) La Canadienne Gabriela Dabrowski et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe ont atteint les demi-finales du double aux Finales de la WTA, mercredi, en vertu d’une victoire de 6-4 et 6-2 contre l’Allemande Laura Siegemund et la Russe Vera Zvonareva.

La Presse Canadienne

Têtes de série numéro 7, Dabrowski et Routliffe ont eu raison des sixièmes têtes de série.

C’était une reprise de la dernière finale du double féminin aux Internationaux des États-Unis, que Dabrowski et Routliffe ont remportée 7-6 (9) et 6-3.

Dabrowski et Routliffe ont obtenu un bris pour prendre l’avance 4-3 au premier set.

Servant pour le set à 5-4, Dabrovski a résisté à deux balles de bris avant de l’emporter.

Dabrowski et Routliffe ont pris le contrôle 5-2 en deuxième manche, en route vers un gain en une heure et demie.

Les demi-finalistes avaient amorcé le tournoi en l’emportant 7-6 (2) et 6-3 contre les favorites, les Américaines Jessica Pegula et Coco Gauff.

Routliffe a grandi en Ontario et a déjà représenté le Canada, avant de changer de bannière pour sa Nouvelle-Zélande natale.

Elle et Dabrowski ont rendez-vous avec les Tchèques Katerina Siniakova et Barbora Krejcikova, quatrièmes têtes de série.