Rune et Auger-Aliassime surpris, Ruud dominant

(Shanghai) Le Danois Holger Rune, N.5 mondial, a été éliminé sèchement vendredi au second tour du Masters 1000 de Shanghai par l’Américain Brandon Nakashima, là où le Norvégien Casper Ruud s’est qualifié facilement en dominant le Japonais Yoshihito Nishioka 7-5, 6-0.

Agence France-Presse

Le top 20 mondial connaît une journée bien difficile puisque l’Australien Alex de Minaur (11e), le Canadien Félix Auger-Aliassime (15e) et l’Italien Lorenzo Musetti (18e) ont tout trois également été sortis, respectivement par les Hongrois Fabian Marozsan et Marton Fucsovics, et le Taïwanais Hsu Yu Hsiou.

Tête de série N.3 en Chine, Rune a été balayé en deux sets 6-0, 6-2 par Nakashima, qui ne pointe qu’à la 122e place au classement ATP.

« (Rune) est un joueur qui est au sommet de son art depuis longtemps donc je sais que contre lui, c’est difficile à chaque fois », a déclaré après la rencontre Nakashima, qui n’a pourtant fait qu’une bouchée de son adversaire en à peine plus d'une heure.

Il s’agit d’un coup dur pour le Danois, quart de finaliste à Roland-Garros et Wimbledon cette année, mais qui avait été éliminé d’entrée aux Internationaux des États-Unis fin août.

L’Australien Alex de Minaur a été surpris par Fabian Marozsan, 91e, qui l’a battu 6-3, 7-5. Il s’agit de la deuxième grosse performance en Masters 1000 cette saison pour le Hongrois : en mai, il avait infligé une défaite surprise à Carlos Alcaraz à Rome.

Son prochain adversaire sera le Serbe Dusan Lajovic qui a poursuivi sa progression après que son adversaire néerlandais Tallon Griekspoor a abandonné le match pour cause de maladie.

Enfin, dans ce deuxième tour aux allures d’hécatombe pour le top 20, l’Italien Lorenzo Musetti (18e), a été battu, là aussi en deux sets 6-3, 6-4, par Hsu Yu Hsiou, 184e au classement ATP, alors que Fucsovics (57e) est venu à bout d’Auger-Aliassime (15e) en trois sets 7-6 (7-3), 4-6, 6-3.

Pas de mauvaise surprise en revanche pour Casper Ruud.

Au prochain tour, le joueur de 24 ans affrontera l’Américain Christopher Eubanks, qui a battu l’Allemand Yannick Hanfmann 6-4, 6-7 (8/10), 6-3.