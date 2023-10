Omnium de Tokyo

Gabriela Dabrowski et Erin Routliffe s’inclinent en 8e de finale du double

(Tokyo) L’Ontarienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire de jeu néo-zélandaise Erin Routliffe se sont inclinées 4-6, 6-4 et 10-7 devant les Japonaises Eri Hozumi et Makoto Nimoyima en huitièmes de finale du tournoi de double féminin à l’Omnium de Tokyo, mercredi.