(Pékin) Jannik Sinner convoitera son troisième titre de la saison après avoir surpris le deuxième joueur mondial Carlos Alcaraz 7-6 (4), 6-1 en demi-finales de l’Omnium de Chine, mardi.

Associated Press

Sinner affrontera en finale mercredi le Russe Daniil Medvedev, qui a facilement pris la mesure de la huitième tête de série Alexander Zverev 6-4, 6-3 dans l’autre match du carré d’as.

Sinner, qui a tiré de l’arrière par un bris à deux reprises tôt en première manche, a repris le contrôle de la rencontre grâce à son jeu en fond de terrain, et il a scellé l’issue de la première manche au bris d’égalité. L’Italien âgé de 22 ans a ensuite ravi le service de l’Espagnol tôt en deuxième manche, et après avoir été mis à l’épreuve en quelques occasions alors qu’il était au service, il est parvenu à s’adjuger les quatre derniers jeux pour obtenir la victoire.

« C’est certain que c’est l’un d’eux (mes plus grands matchs en carrière), a dit Sinner après sa victoire. Tous les matchs contre lui sont difficiles. Nous nous respectons, et nous sommes deux très bons joueurs. Quand nous nous affrontons, nous tentons de respecter nos limites. »

De son côté, Medvedev s’est qualifié pour sa huitième finale de la saison en enregistrant un bris vers la fin de chacune des manches contre Zverev. Il a également évité quatre bris à ses dépens.

« Je suis très satisfait de mon niveau de jeu, a mentionné Medvedev. Le toit était fermé, donc les conditions de jeu étaient différentes aujourd’hui ; elles étaient beaucoup plus rapides. Nous sommes deux gros cogneurs, donc ce ne sont que quelques points qui ont fait la différence, et j’ai été légèrement plus efficace que lui au service en situation de bris. »

Le Russe présente une fiche de 6-0 en carrière contre Sinner, et il l’a notamment battu à deux reprises en finale cette saison – à Rotterdam et Miami.

PHOTO ANDY WONG, ASSOCIATED PRESS Daniil Medvedev

Un peu plus tôt mardi, la favorite Aryna Sabalenka et la championne en titre des Internationaux des États-Unis Coco Gauff ont trimé dur avant de venir à bout de leur adversaire respective au deuxième tour.

Sabalenka, qui entame à Pékin un premier tournoi en tant que no 1 mondiale, a surmonté un déficit d’un bris dans chaque manche avant d’évincer Katie Boulter 7-5, 7-6 (2).

« J’ai mieux joué qu’elle aux moments opportuns, a expliqué Sabalenka, qui affrontera la 36e raquette mondiale Jasmine Paolini en huitièmes de finale. Tout s’est joué lors des derniers jeux de chacune des manches. Elle a obtenu ses chances. Mais je suis très satisfaite de ne pas lui avoir concédé ces manches aussi facilement. »

PHOTO FLORENCE LO, REUTERS Iga Swiatek

La deuxième joueuse mondiale Iga Swiatek a éprouvé moins de difficulté à vaincre la Française Varvara Gracheva 6-4, 6-1 après une heure et 20 minutes de jeu. La Polonaise affrontera maintenant sa compatriote Magda Linette.

Gauff, la troisième joueuse mondiale, a dû surmonter un retard d’un bris en troisième manche pour prendre la mesure de Petra Martic 7-5, 5-7 et 7-6 (2). Martic, 48e joueuse mondiale, a servi pour le match après avoir brisé Gauff pour prendre les commandes 5-4. L’Américaine a cependant riposté en enregistrant à son tour un bris de service, avant de dominer le bris d’égalité ultime.

Gauff aura rendez-vous en huitièmes de finale avec Veronika Kudermetova, après que la Russe soit venue de l’arrière pour défaire Lesia Tsurenko 3-6, 6-0 et 6-0.

La quatrième tête de série Jessica Pegula a surmonté un déficit d’une manche pour vaincre la 39e joueuse mondiale Anna Blinkova 6-7 (2), 6-2 et 6-1 après un peu plus de deux heures de jeu. L’Américaine, qui fut finaliste au tournoi de Tokyo samedi dernier, affrontera la 13e tête de série Julia Ostapenko au prochain tour.

PHOTO ROBERT DEUTSCH, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Coco Gauff

L’adolescente âgée de 16 ans Mirra Andreeva a infligé une défaite de 6-2, 6-1 à Anastasia Pavlyuchenkova, mettant la table pour un duel au troisième tour contre la cinquième tête de série Elena Rybakina. La championne à Wimbledon a évincé Tatjana Maria 7-5, 6-0.

Dans les autres matchs de deuxième tour, Marta Kostyuk a éliminé la septième tête de série Ons Jabeur 7-6 (5), 6-1, la neuvième tête de série Caroline Garcia a battu Yulia Putintseva 6-3, 3-6 et 6-3 et la Chinoise Wang Xinyu a surpris la 11e tête de série Daria Kasatkina 6-4, 6-2.

Par ailleurs, Adrian Mannarino a effacé un déficit d’une manche pour prendre la mesure de l’Américain Sebastian Korda 4-6, 6-3 et 6-2 en finale de l’Omnium d’Astana. Il a ainsi décroché son quatrième titre en carrière.

Mannarino, sixième tête de série du tournoi, tirait à un certain moment de l’arrière par une manche et un bris, mais il a remporté cinq jeux consécutifs pour s’adjuger la deuxième manche. Il a poursuivi sa lancée en troisième, manche et mis un terme au duel après deux heures et 10 minutes de jeu.

Le Français âgé de 35 ans a du même coup obtenu son deuxième titre cette année, après celui acquis à Newport en juillet.