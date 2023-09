(Vancouver) L’Équipe Monde a commencé la journée de samedi avec une autre victoire à la Coupe Laver, elle qui mène 6-0 contre l’Équipe Europe.

Nick Wells La Presse Canadienne

L’Américain Taylor Fritz a battu le Russe Andrey Rublev 6-2, 7-6 (3) pour donner à son équipe une cinquième victoire de suite depuis vendredi.

Fritz et Rublev se sont échangé les as, eux qui ont pu compter sur leur service de qualité.

PHOTO DARRYL DYCK, LA PRESSE CANADIENNE Taylor Fritz

Fritz a dominé le jeu lorsqu’il montait au filet, remportant 14 de ses 77 points gagnés dans le match de cette manière.

Par deux fois, le Français Gaël Monfils s’est rendu du côté du court de Félix Auger-Aliassime pour lui faire des reproches lors de leur match en simple de la Coupe Laver, vendredi soir. Par deux fois, le tennisman montréalais a ignoré les railleries de son adversaire.

Auger-Aliassime a battu Monfils 6-4, 6-3 et Équipe Monde a remporté les trois premiers simples du tournoi international contre Équipe Europe, vendredi au Rogers Arena, à Vancouver.

« En fin de compte, l’objectif est d’aller de l’avant et de gagner », a déclaré Auger-Aliassime à propos de la confrontation. « Je prends tous les matchs au sérieux et je veux concourir et gagner tout en m’amusant. »

Une victoire en double des Américains Tommy Paul et Frances Tiafoe contre le Français Arthur Fils et le Russe Andrey Rublev, 6-3, 4-6, 10-6 a ensuite permis à Équipe Monde de compléter un balayage des quatre premiers matchs

Quatre autres duels sont au programme de la journée de samedi.

L’un d’eux verra Auger-Aliassime et Monfils de nouveau livrer bataille, cette fois en double. Leurs partenaires seront l’Américain Ben Shelton et le Polonais Hubert Hurkacz, respectivement. Il s’agira du tout dernier match de cette deuxième de trois journées de compétition.

PHOTO DARRYL DYCK, LA PRESSE CANADIENNE Ben Shelton

C’est la première fois dans l’histoire de ce tournoi qu’une ville canadienne accueille la Coupe Laver.

Monfils se donne en spectacle

À plusieurs reprises vendredi, Monfils a essayé de susciter les réactions de la foule. On l’a vu placer sa main derrière l’une de ses oreilles pour mieux entendre les acclamations des spectateurs, s’asseoir sur les panneaux publicitaires le long du court et hausser les épaules lorsqu’une décision ne tournait pas en sa faveur.

On a entendu le Français dire au micro au capitaine de l’équipe européenne, Bjorn Borg, qu’il « était là pour s’amuser » et il a semblé frustré par les décisions de l’arbitre tout au long du match.

PHOTO DARRYL DYCK, LA PRESSE CANADIENNE Gaël Monfils

« C’est la compétition. Les choses se sont un peu envenimées sur le moment avec de la tension », a déclaré Auger-Aliassime lorsqu’il a été interrogé sur sa réaction.

Le Canadien a ajouté qu’il prenait la compétition au sérieux et a minimisé les actions de son adversaire, ajoutant qu’il se concentrait sur le respect des règles du tournoi.

« Je pense que la Coupe Laver a le potentiel d’être prise très au sérieux, non seulement aujourd’hui, mais aussi à l’avenir », a fait remarquer Auger-Aliassime.

« Nous prenons cela au sérieux et les choses se sont envenimées pendant quelques jeux. Gaël est quelqu’un que j’apprécie, donc il n’y a pas de tension en dehors de ce qui vient de se passer. »

Il s’agissait d’une revanche entre Auger-Aliassime et Monfils après qu’ils se soient affrontés il y a trois ans à Rotterdam. Monfils l’avait emporté en deux manches, 6-2, 6-4, en finale du tournoi.

« C’était le joueur le plus rapide que j’avais jamais affronté », avait noté Auger-Aliassime avant de se présenter sur le court, vendredi. « Son habileté défensive et sa couverture du terrain étaient quelque chose que je n’avais jamais vu auparavant. »

Et Monfils a fait travailler le Canadien tout au long du match, vendredi. Il a multiplié les volées en croisé pour tenter de mettre Auger-Aliassime sur les talons.

Mais le Montréalais a prospéré au service, avec un pourcentage de gain de 85 % au premier service, suivi d’un pourcentage de gain de 64 % en deuxième balle.

Il a ajouté à cela un jeu de filet dominant, avec 15 points contre cinq pour Monfils.

La victoire d’Auger-Aliassime a permis à Équipe Monde de gagner trois matchs d’affilée le premier jour de la Coupe Laver pour la toute première fois.

Shelton et Francisco Cerundolo ont également gagné en simple pour Équipe Monde vendredi.

Shelton a battu Fils 7-6 (4), 6-1, lors de la première confrontation du tournoi, et Cerundolo a enchaîné avec une victoire 6-3, 7-5 sur Alejandro Davidovich-Fokina.

C’était la première fois qu’Équipe Monde gagnait le match inaugural du tournoi.

Shelton a remporté 84 % des premiers points au service et a réalisé les deux seuls bris du match, tous deux dans la deuxième manche.

« J’ai trouvé que c’était un très bon match, avec un niveau assez élevé dès le début », a-t-il analysé.

Fils, un Français de 19 ans qui faisait ses débuts à la Coupe Laver, menait 4-1 dans le jeu décisif de la première manche avant que Shelton ne gagne les six points suivants, et le set.

« Je pense qu’il a été très important pour moi dans la première manche de rester avec lui jusqu’à la fin », a déclaré Shelton.

« Quand vous êtes menés au début d’un bris décisif et que vous revenez à égalité, vous sentez que vous avez le momentum. À partir de là, à ce moment du bris d’égalité, j’ai pris confiance en moi et cela s’est répercuté sur la deuxième manche. »

L’Américain a poursuivi sur sa lancée dans la deuxième manche, réalisant le premier bris du match pour mener 3-1 et s’imposer par la suite.

Dans son match contre Davidovich-Fokina, Cerundolo s’est appuyé sur son service avec quatre as.