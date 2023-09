(Guadalajara) La Québécoise Leylah Fernandez a accédé au tour suivant en éliminant la Belge Elise Mertens, 13e tête de série, à l’Omnium de Guadalajara.

La Presse Canadienne

Fernandez a défait Mertens en deux manches de 6-3, 6-4, mardi, lors de ce tournoi de calibre WTA 1000. Elle aura maintenant rendez-vous avec la gagnante du duel opposant l’Américaine Madison Keys à sa compatriote Emma Navarro.

Les deux joueuses ont réussi trois as pendant cet affrontement d’une heure et 34 minutes. Mertens a commis huit doubles fautes contre cinq pour Fernandez.

Fernandez a sauvé quatre des 11 balles de bris auxquelles elle a fait face. Son adversaire en a sauvé deux en six occasions.

En double féminin, mardi, la Québécoise Eugenie Bouchard et sa partenaire mexicaine Maria Fernanda Navarro Olivia ont perdu 4-6, 6-7 (6) contre la Slovaque Tereza Mihalikova et la Chinoise Xu Yifan.

Plus tard mardi, la Canadienne Gabriela Dabrowski et sa coéquipière, la Néo-Zélandaise Erin Routliffe, se mesureront à la Néerlandaise Arantxa Rus et l’Ukrainienne Lyudmyla Kichenok.