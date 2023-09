(Bologne) Dix grammes de sel. C’est probablement ce qui a permis à Vasek Pospisil de sortir vainqueur de son duel de simple jeudi en phase de groupe des finales de la Coupe Davis.

La Presse Canadienne

Pospisil a fait fi des nombreuses crampes qui l’ont assailli pendant son duel contre Leo Borg, en route vers une victoire à l’arraché de 7-6 (5), 5-7 et 6-2 qui a procuré une avance de 1-0 au Canada contre la Suède.

« J’ai commencé à ressentir des crampes vers la fin de la deuxième manche, alors que la tension était un peu plus vive, a raconté Pospisil, à bout de souffle, après la rencontre. Je n’ai pas joué beaucoup de matchs dernièrement, et je voulais vraiment obtenir cette victoire pour notre pays… J’étais fatigué au début de la troisième manche, et c’est la raison pour laquelle j’ai dû consommer près de 10 grammes de sel. C’est probablement ce qui m’a sauvé. »

Pospisil, de Vernon, en Colombie-Britannique, a mis deux heures et 26 minutes pour venir à bout de Borg sur le ciment de l’Unipol Arena de Bologne, un amphithéâtre très peu climatisé.

« C’est très humide ici, et j’ai simplement essayé de m’accrocher pour être bien franc, a admis Pospisil. J’ai essayé d’accélérer le rythme du jeu, d’écourter chaque point en montant au filet, et de prendre des risques supplémentaires, et heureusement ç’a fonctionné.

« Je commence à peine à respirer, ce qui m’aide à réfléchir. J’ai l’impression d’avoir eu un blanc de 20 minutes dans ce match, je ne sais pas. J’ai tenté quelques coups audacieux et ils ont fonctionné. Tant mieux », a-t-il poursuivi.

Le vétéran âgé de 33 ans a commencé son match sur les chapeaux de roue, après avoir enregistré le bris aux dépens de Borg – le fils du légendaire Björn Borg – dès le deuxième jeu du match. Le Suédois, 334e au monde, a cependant riposté dès le jeu suivant, ramenant le pointage à 2-1. Les deux joueurs ont alors conservé leur service jusqu’au bris d’égalité.

Borg a brièvement pris les commandes après avoir obtenu le mini-bris pour faire 3-1, mais Pospisil n’a pas baissé les bras et est venu de l’arrière pour porter la marque à 4-3 en sa faveur. Il a ensuite scellé l’issue du bris d’égalité de la première manche à 7-5, au bout de 59 minutes de jeu.

La deuxième manche a été encore plus serrée, les deux joueurs préservant leur service jusqu’au 13e jeu. Borg a alors converti sa première balle de manche pour se l’adjuger 7-5, après 54 minutes de jeu. Ce qui a mis la table pour une manche ultime.

Une mauvaise nouvelle pour le Canadien, puisqu’il a alors commencé à ressentir des crampes qui l’ont affecté dans son jeu. Pospisil a néanmoins gardé la tête froide et réussi des bris aux cinquième et septième jeux pour se forger une avance de 5-2. Il a ensuite scellé l’issue de la rencontre au service à zéro, en effectuant un revers qui a heurté le haut du filet avant de tomber du côté de Borg.

Le Montréalais Gabriel Diallo, qui a signé sa première victoire en Coupe Davis la veille contre l’Italien Lorenzo Musetti, pourrait donner la victoire au Canada un peu plus tard aujourd’hui lors de son match de simple contre Elias Ymer, 175e au monde. Diallo est le 158e joueur au classement mondial de l’ATP.

Si nécessaire, un match de double servira à trancher le débat entre les deux pays en fin de journée.

Le Canada complétera la phase de groupes contre le Chili, samedi.

Les deux premières équipes de chaque groupe accéderont aux rondes éliminatoires, qui se dérouleront du 21 au 26 novembre à Malaga, en Espagne. C’est également à cet endroit que le pays champion sera couronné.

Denis Shapovalov, de Richmond Hill, en Ontario, fait partie du quatuor canadien présent à Bologne. Le 31e joueur mondial est cependant limité à un rôle de spectateur, et il n’a pas joué depuis sa défaite en huitièmes de finale à Wimbledon. Le tennisman âgé de 24 ans présente néanmoins une fiche de 14-9 depuis sa première participation à la Coupe Davis en 2016.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime, 14e raquette mondiale, est absent de la compétition.

La conquête canadienne du titre en 2022 – scellée à la suite d’une victoire de 2-0 contre l’Australie en finale à Malaga – était la première du pays depuis 1913 dans cette compétition.